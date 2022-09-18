Виплати ВПО можуть вимагати назад

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 430

Державну допомогу на проживання у внутрішньо переміщених осіб можуть вимагати назад, якщо виплати отримали незаконно. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Це може статися, якщо людина перемістилася з місця реєстрації як ВПО в інше місце або повернулася додому та не повідомила про це чи не знялась з обліку як внутрішньо переміщена.

Працівники Національної соціальної сервісної служби перевірятимуть, чи проживає за вказаним місцем реєстрації людина, зареєстрована як ВПО. Якщо вона там не проживає, не повідомила про це і продовжує отримувати виплати, ці виплати скасовуватимуть і змушуватимуть повертати назад незаконно отримані кошти.

- У нас є моніторинг. Ми відновили перевірки Національної соціальної сервісної служби. Коли людина повертається в місце свого постійного проживання, вона повинна написати заяву про припинення їй виплат як внутрішньо переміщеній. При встановленні такого факту, що людина повернулася, але продовжує з тих чи інших причин отримувати такі виплати – звісно, виплати будуть припинені та будуть здійсненні заходи для повернення таких коштів, – заявила міністерка.

Раніше ми писали що дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта реєструватимуть з батьками.