Виплати ВПО можуть вимагати назад

Державну допомогу на проживання у внутрішньо переміщених осіб можуть вимагати назад, якщо виплати отримали незаконно. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
Це може статися, якщо людина перемістилася з місця реєстрації як ВПО в інше місце або повернулася додому та не повідомила про це чи не знялась з обліку як внутрішньо переміщена.
Працівники Національної соціальної сервісної служби перевірятимуть, чи проживає за вказаним місцем реєстрації людина, зареєстрована як ВПО. Якщо вона там не проживає, не повідомила про це і продовжує отримувати виплати, ці виплати скасовуватимуть і змушуватимуть повертати назад незаконно отримані кошти.
Раніше ми писали що дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта реєструватимуть з батьками.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер