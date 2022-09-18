Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Культура, ТЪ представляє

Я повернусь: як кременчужанка Настя отримала пропозицію у Маріуполі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 440

Якщо Вам є що сказати, або Ви б хотіли стати автором листів з обіцянкою «Я повернусь»

У радіопроєкті «Я повернусь» кохані діляться найсокровеннішим — листами один до одного. Як чекають своїх чоловіків з війни, як підтримують дітей, як живуть за кордоном. Якщо Вам є що сказати, або Ви б хотіли стати автором листів з обіцянкою «Я повернусь» пишіть на сторінку Автохвилі.

Своєю історією кохання поділилися й кременчужани Євген та Анастасія. 

Колись до війни, два роки тому, Євген зробив пропозицію Анастасії у Маріуполі в кафе, з якого видно Азовсталь, пляж, порт... Чи ціле те кафе зараз — невідомо, та молоді люди точно знають, що запам'ятають це місто таким, яким воно було у найщасливішу мить. Євген пише листа Анастасії, де розпитує про нове життя під час війни: у танцювальній студії Насті з'явилося більше дітей — внутрішньопереміщених осіб. 

Анастасія отримавши листа від Євгена, розплакалась розчулена і написала відповідь своєму любому неотесаному динозавру.
Про Маріуполь, про вейкбординг, про підйом довгими сходами у кафе після дороги... Йога на пляжі та фітнес на березі Азовського моря, які здивували тоді молодят, обійми, сум за чоловіком-військовим та спільні спогади. Мрії про квіти й про день народження у колі родини. 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: кохання війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх