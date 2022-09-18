Я повернусь: як кременчужанка Настя отримала пропозицію у Маріуполі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 440

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У радіопроєкті «Я повернусь» кохані діляться найсокровеннішим — листами один до одного. Як чекають своїх чоловіків з війни, як підтримують дітей, як живуть за кордоном. Якщо Вам є що сказати, або Ви б хотіли стати автором листів з обіцянкою «Я повернусь» пишіть на сторінку Автохвилі.

Своєю історією кохання поділилися й кременчужани Євген та Анастасія.

Колись до війни, два роки тому, Євген зробив пропозицію Анастасії у Маріуполі в кафе, з якого видно Азовсталь, пляж, порт... Чи ціле те кафе зараз — невідомо, та молоді люди точно знають, що запам'ятають це місто таким, яким воно було у найщасливішу мить. Євген пише листа Анастасії, де розпитує про нове життя під час війни: у танцювальній студії Насті з'явилося більше дітей — внутрішньопереміщених осіб.

Анастасія отримавши листа від Євгена, розплакалась розчулена і написала відповідь своєму любому неотесаному динозавру.

Про Маріуполь, про вейкбординг, про підйом довгими сходами у кафе після дороги... Йога на пляжі та фітнес на березі Азовського моря, які здивували тоді молодят, обійми, сум за чоловіком-військовим та спільні спогади. Мрії про квіти й про день народження у колі родини.