Молоді Джек, Мурчик та Максимка хочуть знайти нові домівки

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 306

У КП «Спецсервіс-Кременчук» шукають дім для чотирилапих підопічних, інформує мерія. Ось кілька історій про них.

Шукають старих або нових господарів великому пухнастому Джеку, який потрапив до «Спецсервісу» на лікування з травмою лапи. Йому надають необхідну медичну допомогу. Собака молода та дуже товариська, радіє кожному, хто заходить до нього у вольєр.

Симпатичного котика Мурчика викинули на вулицю, тож він шукає люблячу та турботливу сім'ю. Котик дуже гарний, добрий, ручний і здоровий.

Молодий, здоровий та грайливий Максимко хоче стати солідним домашнім котом. Коли його беруть на руки, він ніжно муркоче і притискається.

Є і сумна звістка. Кілька днів тому померла Герда. Хвору та слабку собаку знайшли в районі Великої Кохнівки. Лікарі не змогли їй допомогти.

Разом з тим, за останній тиждень кременчужани забрали із притулку чотирьох тварин – Грея, Амалію, Каштанку та Мішку.

Совенятко, яке спочатку називали Греєм, забрав Артур. Він приїхав саме за ним і не злякався, що котик майже сліпий.

Стала домашньою симпатична маленька собачка Каштанка. Сімейна пара приїхала з іншого міста, коли побачила пост про неї.

Нарешті знайшла люблячу родину Амалія. Вона потрапила до притулку понад рік тому разом із сестричкою, яку забрали в сім’ю ще минулого літа.

Домашнім став симпатичний пес Мішка з травмованою лапкою. Любов прийшла в притулок зі словами: «Я за Мішкою».

Якщо у вас є бажання взяти в родину тварину з притулку, пишіть на сторінку КП «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до притулку за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у КП «Спецсервіс-Кременчук», можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.