Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук

Молоді Джек, Мурчик та Максимка хочуть знайти нові домівки

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 306

 

За останній тиждень кременчужани забрали із притулку чотирьох тварин

У КП «Спецсервіс-Кременчук» шукають дім для чотирилапих підопічних, інформує мерія. Ось кілька історій про них.

Шукають старих або нових господарів великому пухнастому Джеку, який потрапив до «Спецсервісу» на лікування з травмою лапи. Йому надають необхідну медичну допомогу. Собака молода та дуже товариська, радіє кожному, хто заходить до нього у вольєр.

Симпатичного котика Мурчика викинули на вулицю, тож він шукає люблячу та турботливу сім'ю. Котик дуже гарний, добрий, ручний і здоровий.

Молодий, здоровий та грайливий Максимко хоче стати солідним домашнім котом. Коли його беруть на руки, він ніжно муркоче і притискається.

Є і сумна звістка. Кілька днів тому померла Герда. Хвору та слабку собаку знайшли в районі Великої Кохнівки. Лікарі не змогли їй допомогти.

Разом з тим, за останній тиждень кременчужани забрали із притулку чотирьох тварин – Грея, Амалію, Каштанку та Мішку.

Совенятко, яке спочатку називали Греєм, забрав Артур. Він приїхав саме за ним і не злякався, що котик майже сліпий.

Стала домашньою симпатична маленька собачка Каштанка. Сімейна пара приїхала з іншого міста, коли побачила пост про неї.

Нарешті знайшла люблячу родину Амалія. Вона потрапила до притулку понад рік тому разом із сестричкою, яку забрали в сім’ю ще минулого літа.

Домашнім став симпатичний пес Мішка з травмованою лапкою. Любов прийшла в притулок зі словами: «Я за Мішкою».

Якщо у вас є бажання взяти в родину тварину з притулку, пишіть на сторінку КП «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до притулку за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у КП «Спецсервіс-Кременчук», можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: тварини коти собаки Спецсервіс-Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх