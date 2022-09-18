«Мамо, я не хочу війни»: в Тірані проходить виставка дитячих малюнків

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 87

Місцеві мешканці та гості Албанії можуть побачити, як малювали війну польські діти понад 80 років тому — і як бачать її маленькі українці

В столиці Албанії проходить виставка в рамках спільного українсько-польського проєкту «Мамо, я не хочу війни!», на якій представлені сучасні роботи українських дітей та польських дітей, які пережили Другу світову війну. Урочисте відкриття відбулося 16 вересня поруч з мерією Тірани.

Усіх присутніх вразила схожість малюнків: танки, зруйновані міста, розстріляні люди... Цю схожість підкреслила у своїй промові пані Посол Республіки Польща в Албанії Моніка Зухняк-Паздан. Вона наголосила, що війна залишається жорстокою реальністю для українських дітей.

Посол України в Албанії Володимир Шкуров нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія вбила 384 дитини, ще понад 750 зазнали поранень. Він розповів трагічну історію врятованих дітей з Маріуполя, які пережили жах окупації. Солідарність з Україною висловила й заступниця мера Тірани Кеті Луарасі.