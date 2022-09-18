Скоро знайти аптеку з ліками по е-рецептам стане легше

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 155

На медичних закладах, де виписують е-рецепти на антибіотики, а також на аптеках, де ці рецепти можна погасити та отримати ліки, будуть розміщені спеціальні інформаційні наліпки. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Якщо медичний заклад уже працює в електронній системі охорони здоровʼя та виписує е-рецепти, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку «Призначаємо ліки за е-рецептом» на інформаційному стенді, дверях кабінету лікаря чи дверях закладу.

Якщо аптека відпускає ліки за е-рецептом, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку «Відпускаємо ліки за е-рецептом» у вхідній зоні аптеки, помітній для відвідувачів.

НСЗУ також надала рекомендації щодо розміру, друку та розміщення наліпок:

розмір зображення — 180х280 мм;

технологія друку — цифровий друк, вирізка по контуру;

назва плівки для друку — «самоклеюча біла плівка»;

розміщення наліпки — на зовнішній частині вхідної групи, на вітрині, інформаційному стенді тощо;

спосіб нанесення наліпки — на знежирену поверхню.

— У серпні цього року в Україні успішно запрацював е-рецепт на антибіотики. А з листопада в Україні електронний рецепт поширюватиметься і на групу наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Тож е-рецепт замінить і спеціальні паперові рецептурні бланки рожевого кольору, що використовуються зараз для призначення цієї групи ліків, — йдеться у повідомленні.





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