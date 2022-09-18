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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

Скоро знайти аптеку з ліками по е-рецептам стане легше

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 155

 

На кременчуцьких аптеках та медзакладах з'являться нові наліпки

На медичних закладах, де виписують е-рецепти на антибіотики, а також на аптеках, де ці рецепти можна погасити та отримати ліки, будуть розміщені спеціальні інформаційні наліпки. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Якщо медичний заклад уже працює в електронній системі охорони здоровʼя та виписує е-рецепти, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку  «Призначаємо ліки за е-рецептом» на інформаційному стенді, дверях кабінету лікаря чи дверях закладу.

 

Якщо аптека відпускає ліки за е-рецептом, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку «Відпускаємо ліки за е-рецептом» у вхідній зоні аптеки, помітній для відвідувачів.

 

НСЗУ також надала рекомендації щодо розміру, друку та розміщення наліпок:

  • розмір зображення — 180х280 мм;
  • технологія друку — цифровий друк, вирізка по контуру;
  • назва плівки для друку — «самоклеюча біла плівка»;
  • розміщення наліпки — на зовнішній частині вхідної групи, на вітрині, інформаційному стенді тощо;
  • спосіб нанесення наліпки — на знежирену поверхню.
— У серпні цього року в Україні успішно запрацював е-рецепт на антибіотики. А з листопада в Україні електронний рецепт поширюватиметься і на групу наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Тож е-рецепт замінить і спеціальні паперові рецептурні бланки рожевого кольору, що використовуються зараз для призначення цієї групи ліків, — йдеться у повідомленні.


Раніше ми писали, що кременчужани можуть користуватися державними «Доступними ліками» та міською «Доступною аптекою».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Національна служба здоров'я України
Теги: аптека медзаклад НСЗУ е-рецепт електронний рецепт зміни наліпки
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