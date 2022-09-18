Скоро знайти аптеку з ліками по е-рецептам стане легше

На медичних закладах, де виписують е-рецепти на антибіотики, а також на аптеках, де ці рецепти можна погасити та отримати ліки, будуть розміщені спеціальні інформаційні наліпки. Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.
Якщо медичний заклад уже працює в електронній системі охорони здоровʼя та виписує е-рецепти, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку «Призначаємо ліки за е-рецептом» на інформаційному стенді, дверях кабінету лікаря чи дверях закладу.
Якщо аптека відпускає ліки за е-рецептом, НСЗУ рекомендує розмістити наліпку «Відпускаємо ліки за е-рецептом» у вхідній зоні аптеки, помітній для відвідувачів.
НСЗУ також надала рекомендації щодо розміру, друку та розміщення наліпок:
Раніше ми писали, що кременчужани можуть користуватися державними «Доступними ліками» та міською «Доступною аптекою».
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер