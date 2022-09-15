Кременчужани можуть користуватися державними «Доступними ліками» та міською «Доступною аптекою»

У Кременчуці діє дві програми реімбурсації — державна «Доступні ліки» (ліки можна придбати безоплатно або з незначною доплатою, їхню вартість аптекам відшкодовує НСЗУ) та міська «Доступна аптека» (дозволяє придбати ліки з 50% знижкою, решту сплачує міський бюджет). Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
З початку війни 1 458 млн українців отримали понад 6 199 млн електронних рецептів на «Доступні ліки» та інсуліни. 1,2 млн пацієнтів вже встигли погасити 4,9 млн e-рецептів.
За цей же час «Доступною аптекою» скористалися 2 200 кременчужан. Кількість виписаних рецептів становить 4 164, отоварених — 3 282. На покриття вартості ліків з міського бюджету спрямовано більш ніж півмільйона гривень.
Водночас у Кременчуцькій міській раді нагадують, що на час війни діє спрощена система отримання «доступних ліків» для вимушених переселенців:
Раніше ми писали, що отримати лікарські засоби при ХОЗЛ і хворобі Паркінсона можна буде безоплатно.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер