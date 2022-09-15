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Кременчужани можуть користуватися державними «Доступними ліками» та міською «Доступною аптекою»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 270

 

Наразі доступні дві програми реімбурсації

У Кременчуці діє дві програми реімбурсації — державна «Доступні ліки» (ліки можна придбати безоплатно або з незначною доплатою, їхню вартість аптекам відшкодовує НСЗУ) та міська «Доступна аптека» (дозволяє придбати ліки з 50% знижкою, решту сплачує міський бюджет). Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

З початку війни 1 458 млн українців отримали понад 6 199 млн електронних рецептів на «Доступні ліки» та інсуліни. 1,2 млн пацієнтів вже встигли погасити 4,9 млн e-рецептів.

За цей же час «Доступною аптекою» скористалися 2 200 кременчужан. Кількість виписаних рецептів становить 4 164, отоварених — 3 282. На  покриття вартості ліків з міського бюджету спрямовано більш ніж півмільйона гривень. 

— Варто зазначити, що перелік ліків за двома програмами різний. Дізнатися про перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмах «Доступні ліки» та «Доступна аптека», та отримати рецепт можна у сімейного лікаря, — наголосили у пресслужбі КМР.

Водночас у Кременчуцькій міській раді нагадують, що на час війни діє спрощена система отримання «доступних ліків» для вимушених переселенців:

  • Якщо ви змушені були змінити місце проживання або втратили зв’язок з лікарем, з яким була підписана декларація, звернутися за рецептом на «доступні ліки» можна до будь-якого іншого лікаря «первинки» (педіатр/терапевт, сімейний лікар). Укладати нову декларацію не обов’язково.
  • На період дії воєнного стану поряд з електронними рецептами на «доступні ліки» та інсулін дозволено використовувати паперові рецепти.
  • За наявності плану лікування, створеного психіатром або неврологом, отримати ліки проти розладів психіки й поведінки та епілепсії також можна у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Раніше ми писали, що отримати лікарські засоби при ХОЗЛ і хворобі Паркінсона можна буде безоплатно.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Доступні ліки Доступна аптека безоплатно ліки аптеки реімбурсація Кременчуцька міська рада е-рецепт
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