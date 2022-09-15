Воїна з Кременчучини Віктора Ковтуна провели в останню путь всім Градизьком

Вчора, 14 вересня, у Градизьку в останню путь провели захисника України Віктора Ковтуна. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив селищний голова Мирослав Носа.
Військовий загинув 25 серпня під час ведення бойових дій у районі населеного пункту смт Зайцеве, Донецької області.
- З квітами в руках, зі сльозами на очах, з сумом в серці й вдячність громада зустріла нашого Героя, Віктора Ковтуна. Всі ті, хто прийшов віддати останню шану Віктору, є свідками того, що від дійсно був справжнім сином України, вірним присязі служити і захищати нас з вами від руського окупанта. Здоров'я всім, а воїнам вічної пам'яті! Не забуваймо загиблих і допомагаємо живим! Слава Героям! Слава Україні! - написав Мирослав Носа.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер