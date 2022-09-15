Ще 19 кременчужан захворіли на COVID-19, серед них двоє дітей

14 вересня медики Кременчука зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19.
За даними мерії, захворіли вісім жінок віком від 20 до 72 років, дев'ять чоловіків віком від 48 до 67 років та дві дитини віком 4 і 17 років. З вперше виявлених випадків захворювання 17 пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, двоє – на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях лікується 20 людей.
За добу одужало 10 пацієнтів. Випадків смерті 14 вересня не було.
Загалом у нашому місті налічують 24 295 інфікованих: одужало 23 483, померло 722.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер