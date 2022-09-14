У кременчужан з’явиться більше варіантів для оформлення субсидій

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 266

У зв’язку з війною механізм призначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг оновлять, зокрема відповідні призначення відбуватимуться через Пенсійний фонд України. Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, масовий розрахунок житлової субсидії на новий опалювальний сезон проведуть уже у жовтні. Тоді ж запрацює Єдина інформаційна система соціальної сфери, яка об’єднає відомості про отримувачів субсидії, надавачів, а також розрахунки.

— Окрім цього, у жовтні Пенсійний фонд почне взаємодіяти з управліннями соціального захисту для проведення виплати житлових субсидій і пільг. А вже у грудні ПФУ матиме повноваження для призначення таких виплат, — йдеться у повідомленні.

За новою системою для оформлення субсидії людині потрібно буде звернутися в ЦНАП, до уповноваженої особи територіальної громади або сервісного центру ПФУ. Окрім того, подати заявку на отримання виплат можна буде дистанційно — через портал «Дія», електронний кабінет Пенсійного фонду або ж відправивши заповнені документи звичайною поштою. Після опрацювання заявки органами Пенсійного фонду інформація буде передана безпосередньо на виплату в банк або через пошту.

Як зазначили в Мінсоцполітики, новий механізм призначення субсидій спростить їх оформлення для громадян, які перебувають у регіонах, де органи соціального захисту населення через бойові дії чи окупацію не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.

Нагадуємо, що при оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься.