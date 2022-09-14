Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

Що входить в безоплатну допомогу при інфарктах та інсультах

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 220

 

Роз'яснення від НСЗУ

Під час гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту важливо якнайшвидше надати людині медичну допомогу. Від цього залежить її життя. Медична допомога при інфарктах та інсультах безоплатна і надається усім пацієнтам, незалежно від того, чи укладена декларація про вибір лікаря.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Якщо у людини поруч з вами симптоми гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту, передусім потрібно викликати бригаду екстреної допомоги за єдиним номером 103.

Типові симптоми гострого інфаркту міокарда:

  • біль, що давить;
  • біль, що відчувається за грудиною та часто віддає в нижню щелепу, спину, ліву руку, лопатку;
  • біль, не проходить після відпочинку і прийому нітрогліцерину.

Типові симптоми гострого мозкового інсульту:

  • раптова слабкість;
  • оніміння;
  • параліч половини тіла або обличчя, руки, ноги;
  • інтенсивний головний біль;
  • порушення чіткості зору або мовлення;
  • запаморочення;
  • втрата координації рухів;
  • нудота.
— Диспетчеру потрібно назвати всі симптоми, інформацію про пацієнта, точну адресу та підготуватись до приїзду швидкої, — зауважили у Національній службі здоров'я України.

Бригада екстерної медичної допомоги доставить пацієнта в медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на пакет «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» або «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». Саме у таких закладах є все необхідне для лікування — фахівці, обладнання тощо. Тому важливо, щоб пацієнти потрапили саме туди, де їм зможуть надати якісну допомогу.

До переліку безоплатних послуг при гострому інфаркті входять:

  • первинний огляд пацієнта;
  • екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних тестів крові;
  • все необхідне для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії;
    стентування за потреби;
  • лабораторні та інструментальні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема, це ангіографічне дослідження коронарних судин, ЕКГ, ехокардіографія, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки та інші дослідження відповідно до потреб пацієнта).

До безоплатної допомоги при гострому мозковому інсульті входить:

  • первинний огляд пацієнта невропатологом або нейрохірургом, який має відповідну підготовку;
  • проведення нейровізуалізації із забезпеченням анестезії не пізніше ніж протягом 60 хвилин з моменту госпіталізації;
  • проведення системної тромболітичної терапії при ішемічному інсульті;
  • лабораторні та інструментальні дослідження у цілодобовому режимі.

Програма медичних гарантій також покриває ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання та нейрохірургічні втручання, якщо цього потребує стан пацієнта.

Також пацієнти з інсультом мають отримати безоплатно лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії.

Пацієнтам з інфарктом або інсультом має бути забезпечений цілодобовий моніторинг та контроль стану, консультації інших фахівців за потреби, своєчасне проведення седації (для пацієнтів з інсультом), анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

— Крім того, Програма медичних гарантій покриває забезпечення пацієнта лікарськими засобами, що входять до Нацпереліку та ті, що закуповуються централізовано Міністерством охорони здоров'я, або в рамках інших програм центрального та місцевого бюджетів, — наголосили в НСЗУ.

Важливо, що реабілітація пацієнта має розпочинатися під час гострого реабілітаційного періоду або одразу після стабілізації стану здоров'я. Така послуга є теж безоплатною і входить у комплекс медичної допомоги.

Раніше ми писали за скільки має приїхати «швидка», і чи має взагалі їхати.

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: інфаркт інсульт безоплатна медицина безоплатно НСЗУ роз'яснення програма медичних гарантій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх