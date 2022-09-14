Що входить в безоплатну допомогу при інфарктах та інсультах

Під час гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту важливо якнайшвидше надати людині медичну допомогу. Від цього залежить її життя. Медична допомога при інфарктах та інсультах безоплатна і надається усім пацієнтам, незалежно від того, чи укладена декларація про вибір лікаря.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Якщо у людини поруч з вами симптоми гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту, передусім потрібно викликати бригаду екстреної допомоги за єдиним номером 103.
Типові симптоми гострого інфаркту міокарда:
Типові симптоми гострого мозкового інсульту:
Бригада екстерної медичної допомоги доставить пацієнта в медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на пакет «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» або «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». Саме у таких закладах є все необхідне для лікування — фахівці, обладнання тощо. Тому важливо, щоб пацієнти потрапили саме туди, де їм зможуть надати якісну допомогу.
До переліку безоплатних послуг при гострому інфаркті входять:
До безоплатної допомоги при гострому мозковому інсульті входить:
Програма медичних гарантій також покриває ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання та нейрохірургічні втручання, якщо цього потребує стан пацієнта.
Також пацієнти з інсультом мають отримати безоплатно лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії.
Пацієнтам з інфарктом або інсультом має бути забезпечений цілодобовий моніторинг та контроль стану, консультації інших фахівців за потреби, своєчасне проведення седації (для пацієнтів з інсультом), анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
Важливо, що реабілітація пацієнта має розпочинатися під час гострого реабілітаційного періоду або одразу після стабілізації стану здоров'я. Така послуга є теж безоплатною і входить у комплекс медичної допомоги.
Раніше ми писали за скільки має приїхати «швидка», і чи має взагалі їхати.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер