Що входить в безоплатну допомогу при інфарктах та інсультах

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 220

Під час гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту важливо якнайшвидше надати людині медичну допомогу. Від цього залежить її життя. Медична допомога при інфарктах та інсультах безоплатна і надається усім пацієнтам, незалежно від того, чи укладена декларація про вибір лікаря.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Якщо у людини поруч з вами симптоми гострого інфаркту міокарда або гострого мозкового інсульту, передусім потрібно викликати бригаду екстреної допомоги за єдиним номером 103.

Типові симптоми гострого інфаркту міокарда:

біль, що давить;

біль, що відчувається за грудиною та часто віддає в нижню щелепу, спину, ліву руку, лопатку;

біль, не проходить після відпочинку і прийому нітрогліцерину.

Типові симптоми гострого мозкового інсульту:

раптова слабкість;

оніміння;

параліч половини тіла або обличчя, руки, ноги;

інтенсивний головний біль;

порушення чіткості зору або мовлення;

запаморочення;

втрата координації рухів;

нудота.

— Диспетчеру потрібно назвати всі симптоми, інформацію про пацієнта, точну адресу та підготуватись до приїзду швидкої, — зауважили у Національній службі здоров'я України.

Бригада екстерної медичної допомоги доставить пацієнта в медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на пакет «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» або «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». Саме у таких закладах є все необхідне для лікування — фахівці, обладнання тощо. Тому важливо, щоб пацієнти потрапили саме туди, де їм зможуть надати якісну допомогу.

До переліку безоплатних послуг при гострому інфаркті входять:

первинний огляд пацієнта;

екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних тестів крові;

все необхідне для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії;

стентування за потреби;

стентування за потреби; лабораторні та інструментальні дослідження у цілодобовому режимі (зокрема, це ангіографічне дослідження коронарних судин, ЕКГ, ехокардіографія, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки та інші дослідження відповідно до потреб пацієнта).

До безоплатної допомоги при гострому мозковому інсульті входить:

первинний огляд пацієнта невропатологом або нейрохірургом, який має відповідну підготовку;

проведення нейровізуалізації із забезпеченням анестезії не пізніше ніж протягом 60 хвилин з моменту госпіталізації;

проведення системної тромболітичної терапії при ішемічному інсульті;

лабораторні та інструментальні дослідження у цілодобовому режимі.

Програма медичних гарантій також покриває ендоваскулярні нейроінтервенційні втручання та нейрохірургічні втручання, якщо цього потребує стан пацієнта.

Також пацієнти з інсультом мають отримати безоплатно лабораторний та нейровізуалізаційний контроль після проведення системної тромболітичної терапії.

Пацієнтам з інфарктом або інсультом має бути забезпечений цілодобовий моніторинг та контроль стану, консультації інших фахівців за потреби, своєчасне проведення седації (для пацієнтів з інсультом), анестезії та знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

— Крім того, Програма медичних гарантій покриває забезпечення пацієнта лікарськими засобами, що входять до Нацпереліку та ті, що закуповуються централізовано Міністерством охорони здоров'я, або в рамках інших програм центрального та місцевого бюджетів, — наголосили в НСЗУ.

Важливо, що реабілітація пацієнта має розпочинатися під час гострого реабілітаційного періоду або одразу після стабілізації стану здоров'я. Така послуга є теж безоплатною і входить у комплекс медичної допомоги.

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