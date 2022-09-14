Дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта реєструватимуть з батьками

Діти переселенців із тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій, що вперше отримують паспорт, тепер мають шанс на повний пакет соціальних гарантій від держави.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Пропонується реєструвати підлітків за місцем фактичного проживання батьків чи їхніх офіційних представників. 13 вересня цю ініціативу Мінреінтеграції підтримав Уряд. Тепер слово за Парламентом.
Раніше ми писали, як отримати державну допомогу на проживання, якщо ворог знищив житло.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер