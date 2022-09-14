Дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта реєструватимуть з батьками

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 147

Так вони матимуть право на довідку ВПО

Діти переселенців із тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій, що вперше отримують паспорт, тепер мають шанс на повний пакет соціальних гарантій від держави.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

— Новація полягає у тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як є зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ВПО та відповідно – допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги, — йдеться у повідомленні.

Пропонується реєструвати підлітків за місцем фактичного проживання батьків чи їхніх офіційних представників. 13 вересня цю ініціативу Мінреінтеграції підтримав Уряд. Тепер слово за Парламентом.

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