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Як отримати державну допомогу на проживання, якщо ворог знищив житло

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 251

 

Куди подати заявку, та які документи для цього необхідні

Люди, які втратили житло в наслідок повномасштабної війни, мають право на державну допомогу на проживання. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

— Близько 1 млн громадян залишилися без даху над головою. Цифри великі, втім навіть вони не передають всієї картини, адже нині є орієнтовними, поки що – без урахування тимчасово окупованих територій, — йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Люди, які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання: 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.

Щоб отримати таку допомогу, потрібно подати заявку через застосунок «Дія» або звернутися до:

  • управління соцзахисту населення виконкому міської ради;
  • уповноваженої особи виконкому міської ради;
  • центру надання адміністративних послуг.

Документи, які потрібно подати — заявку на відшкодування відповідних витрат (зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг) або від органів місцевого самоврядування документальне підтвердження факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.

— Після цього буде нарахована щомісячна державна допомога на проживання згідно з постановою КМУ від 20.03.2022 №332, — додали у Мінреінтеграції.

Нагадуємо, що в Україні створили реєстр пошкодженого та знищеного майна.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Алесь Усцінаў / pexels.com
Теги: допомога переселенці ВПО Мінреінтеграції війна
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