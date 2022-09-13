Як отримати державну допомогу на проживання, якщо ворог знищив житло

Люди, які втратили житло в наслідок повномасштабної війни, мають право на державну допомогу на проживання. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На початок вересня, за підрахунками Київської школи економіки, з початку широкомасштабної війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок і 115,9 тис. приватних будинків. Найбільших пошкоджень житловий фонд зазнав у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.
Люди, які втратили житло, мають право на отримання державної допомоги на проживання: 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дитину або людину з інвалідністю щомісячно.
Щоб отримати таку допомогу, потрібно подати заявку через застосунок «Дія» або звернутися до:
Документи, які потрібно подати — заявку на відшкодування відповідних витрат (зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг) або від органів місцевого самоврядування документальне підтвердження факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.
Нагадуємо, що в Україні створили реєстр пошкодженого та знищеного майна.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер