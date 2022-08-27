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Кременчук

В Україні створили реєстр пошкодженого та знищеного майна

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 194

 В нього потраплять заявки людей, які залишали заявки через Дію

Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна. 

У ньому буде зберігатись інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення. Ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.  

За даними міністерств, наразі українці подали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно через застосунок і портал Дія. Реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями, які створювали органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», у липні в Кременчуці рішенням виконкому створили комісію, яка зафіксує руйнування нерухомого майна внаслідок ракетного удару по «Амстору».Для  фіксації руйнувань та відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок дій російських окупантів майно потрібно подати заяву до ЦНАПу або через Дію та чекати огляду збитків спеціальною комісією. У той же час невідомо, коли держава відшкодовуватиме компенсацію за пошкоджене майно.


 Зруйноване майно під час обстрілу «Амстора»: як подати заяву та отримати компенсацію

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Автор: Олеся Данилова
Теги: реєстр пошкодженого майна компенсація руйнування війна
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