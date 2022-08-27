«Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни

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Кременчуцька міська рада та її виконавчий комітет вже півроку працюють у закритому режимі. Сесії проводять підпільно. Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «вайбері», ставлячи сердечки. Про факт проведення сесії повідомляють однією новиною. Проектів рішень, та й самих рішень у відкритому доступі не знайти. Наскільки це законно, з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ».

Від початку великої війни, 24 лютого 2022 року, Кременчуцька міська рада та виконавчий комітет припинили публікувати проекти рішень міської ради, рішення міської ради; проекти та рішення виконавчого комітету.

Засідання сесій проходять у закритому режимі. Онлайн-трансляцій не проводять, у залі від початку війни не збираються. Усі сесії вже півроку проходять у «вайбері».

Депутати розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що вживу на сесії приходять до 10 людей. Реєструються для голосування 33-34 депутати (всього їх - 42). Реєстрація, до речі, також проходить у «вайбері». Деякі депутати вже давно пропонували збиратись у залі засідань, проте, кажуть, міський голова відмовляється це робити. Також відомо, що частина депутатів відмовилась брати участь у засіданнях в такому форматі, вважаючи його незаконним.

Тим не менше вже півроку кременчуцькі народні обранці приймають рішення саме таким чином - голосують «сердечками».

Які саме рішення приймають депутати та члени виконавчого комітету - кременчужани можуть лише здогадуватись. Або ж звертатись зі скаргами до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, аби добитись рішень про публікації інформації з відкритим доступом.





Таємні «Правила поводження з тваринами»

12 серпня «Кременчуцький ТелеграфЪ» направив запит на ім'я міського голови Кременчука Віталія Малецького та секретаря ради Юрія Гриценка. Ми запитали, на підставі яких нормативних актів та документів Кременчуцька міськрада та виконком не публікують вказані вище документи; на підставі яких документів сесії проводяться у закритому режимі, без онлайн-трансляції; коли планується відновити відкритий для громадян режим проведення сесій та яким чином мешканці міста кременчука можуть дізнатись про проекти/рішення міськради та виконкому.

Ось що нам відповіли. Так, право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням для захисту інтересів нацбезпеки. Для прикладу наводять заборону про поширення інформації про переміщення зброї, розміщення ЗСУ, оскільки за такі дії встановлено кримінальну відповідальність. Посилаються на постанову Кабміну від 12 березня 2022 року № 2160-IX, згідно з якою органи влади можуть зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів. І зазначають, що рішенням виконкому від 15 квітня 2022 року було прийнято рішення про тимчасове призупинення інформування на період військового стану; призупинено інформування та надання відповідей на звернення та запити, що не стосуються воєнного стану.

У міськраді також акцентували, що Кременчуцька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свою діяльність виключно у відповідності до норм чинного законодавства.





Однак, на думку юристів, переважна більшість рішень та проектів рішень мають бути у відкритому доступі попри воєнний стан. Серед сотень рішень, що прийняла міська рада, є бюджетні, земельні питання, внесення змін до міських цільових програм, що не мають жодного стосунку до війни, а також, приміром, нові правила утримання домашніх тварин.

Ось як прокоментував відповідь на наш запит Роман Головенко, медіаюрист Інституту масової інформації:

«Постанови Кабміну й рішення органу місцевого самоврядування мають нижчу юридичну силу, ніж норми Закону «Про доступ до інформації». А він не передбачає зупинення процедур доступу в органі місцевого самоврядування на період воєнного стану. Є законодавчий виняток, коли розпорядник інформації фізично не може надати відповідь на запит у зв'язку з війною (ч. 6 ст. 22), але це стосується лише процедури запитів. Формального введення воєнного стану в країні для застосування винятку, на мою думку, недостатньо. Орган місцевого самоврядування - це не Міноборони, тому важко собі уявити, що в усіх його рішення є інформація, що може завдати шкоди нацбезпеці. В окремих випадках дійсно така інформація в актах органів місцевого самоврядування трапляється, але це має бути закріплено трискладовим тестом й документ оприлюднюється чи надається на запит із купюрами, тобто з вилученням з його копії інформації з обмеженим доступом (ч. 8 ст. 6, колишня ч. 7 цієї статті). Для закритої сесії має бути окреме попереднє рішення про це, і на ній має дійсно розглядатися питання, що стосується інформації з обмеженим доступом».

Роман Головенко також зазначив, що неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 212-3 Кодексу про адмінправопорушення).

Також юрист порадив кременчужанам звертатись зі скаргами до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.





«Несердечна обласна рада»

Зазначимо, що шляхом Кременчука - неоприлюднення документів - йде й Полтавська міська рада. На відміну від Полтавської обласної ради та адміністрації. Так, на сайті Полтавської ОВА проекти рішень облради - з ними вільно можна ознайомитись. Також регулярно завантажують і розпорядження начальника обласної військової адміністрації.

У Києві столичні депутати останні місяці проводять засідання у сесійному залі. Та на постійній основі оприлюднюють проекти та рішення міської ради. Тим самим шляхом йде й Київська міська державна адміністрація.