Зруйноване майно під час обстрілу «Амстора»: як подати заяву та отримати компенсацію

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 249

Коли люди отримають компенсацію - сказати важко, проте заявку оформити варто

Минулого тижня у Кременчуці рішенням виконкому створили комісію, яка зафіксує руйнування нерухомого майна внаслідок ракетного удару по «Амстору». Комісію очолив заступник міського голови Дмитро Кравченко. Він розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як заявити про пошкоджене майно та як відбуватиметься компенсація за руйнування.

За словами Дмитра Кравченка, для фіксації руйнувань та відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок дій російських окупантів майно потрібно подати заяву до ЦНАПу або через Дію та чекати огляду збитків спеціальною комісією.

- Якщо ви вже подали заявку в один із способів, дублювати не потрібно, - зазначив він.

До складу комісії увійшли фахівці - будівельники, архітектори, комунальники, представники торгово-промислової палати. Завдання комісії - зафіксувати руйнування та скласти відповідний акт.

- Зібрану інформацію ми передамо до державного Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відшкодовувати збитки як приватним, так і юридичним особам будуть із державного бюджету, - пояснює Дмитро Кравченко. - однак на даний момент механізм ще не розроблений, ми навіть поки що не маємо доступу до реєстру.

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Дмитро Кравченко прогнозує, що питання виплат може затягнутись, адже на рівні держави ще не розроблений механізм виплат. Проте акцентує, що якщо ваша оселя, офіс чи майно зазнали руйнувань після трагедії 27 червня, заявку на відшкодування подати варто.

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Сума збитків, які зазнав Кременчук внаслідок ракетного удару, нині невідома. За нашою інформацією, пошкоджень зазнали 45 житлових будинків, склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів тільки житлового фонду.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару повилітали вікна у палаці культури «Кредмаш», від ударної хвилі сильно постраждало приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс, завод «Кредмаш», залізничний вокзал готель «Дніпровські зорі» та інші підприємства, розташовані неподалік «Амстора».

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