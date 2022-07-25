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Кременчук, Амстор

Зруйноване майно під час обстрілу «Амстора»: як подати заяву та отримати компенсацію

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 249

 Коли люди отримають компенсацію - сказати важко, проте заявку оформити варто

Минулого тижня у Кременчуці рішенням виконкому створили комісію, яка зафіксує руйнування нерухомого майна внаслідок ракетного удару по «Амстору». Комісію очолив заступник міського голови Дмитро Кравченко. Він розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як заявити про пошкоджене майно та як відбуватиметься компенсація за руйнування.

За словами Дмитра Кравченка, для фіксації руйнувань та відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок дій російських окупантів майно потрібно подати заяву до ЦНАПу або через Дію та чекати огляду збитків спеціальною комісією.

- Якщо ви вже подали заявку в один із способів, дублювати не потрібно, - зазначив він.

До складу комісії увійшли фахівці - будівельники, архітектори, комунальники, представники торгово-промислової палати. Завдання комісії - зафіксувати руйнування та скласти відповідний акт.  

- Зібрану інформацію ми передамо до державного Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відшкодовувати збитки як приватним, так і юридичним особам будуть із державного бюджету, - пояснює Дмитро Кравченко. - однак на даний момент механізм ще не розроблений, ми навіть поки що не маємо доступу до реєстру.

Є складне питання по виплаті матеріальної допомоги постраждалим після обстрілу «Амстора»

Дмитро Кравченко прогнозує, що питання виплат може затягнутись, адже на рівні держави ще не розроблений механізм виплат. Проте акцентує, що якщо ваша оселя, офіс чи майно зазнали руйнувань після трагедії 27 червня, заявку на відшкодування подати варто.

Детальніше про порядок фіксації руйнувань житла та споруд, пошкоджених через агресію росії читайте тут.

Сума збитків, які зазнав Кременчук внаслідок ракетного удару, нині невідома. За нашою інформацією, пошкоджень зазнали 45 житлових будинків, склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів тільки житлового фонду.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару повилітали вікна у палаці культури «Кредмаш», від ударної хвилі сильно постраждало приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс, завод «Кредмаш», залізничний вокзал готель «Дніпровські зорі» та інші підприємства, розташовані неподалік «Амстора». 

Кременчуцька музична школа №1 вже замовила послуги з ремонту вікон на 15 тис. гривень. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: руйнування відшкодування
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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