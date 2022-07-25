67 Пісенний конкурс «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії від імені України. Таке офіційне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, українська телерадіокомпанія «Суспільне Мовлення» та BBC.
Організатором «Євробачення-2023» виступить британський суспільний мовник ВВС, учасник від якого посів друге місце на конкурсі 2022 року.
Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу «Євробачення-2022», автоматично потрапить до фіналу у наступному році.
«Суспільне Мовлення» співпрацюватиме із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу «Євробачення-2023».
Місто-господар Пісенного конкурсу «Євробачення-2023» оберуть в найближчі місяці в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення заходу стануть відомі згодом, як і логотип.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер