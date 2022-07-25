Пісенний конкурс «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії від імені України

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67 Пісенний конкурс «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії від імені України. Таке офіційне рішення ухвалили Європейська мовна спілка, українська телерадіокомпанія «Суспільне Мовлення» та BBC.

Організатором «Євробачення-2023» виступить британський суспільний мовник ВВС, учасник від якого посів друге місце на конкурсі 2022 року.

- Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Пісенний конкурс «Євробачення» у Великій Британії у 2023 році, – сказав виконавчий директор «Євробачення» Мартін Остердаль. – BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці – Україна – будуть відзначені та представлені протягом усієї події.

Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу «Євробачення-2022», автоматично потрапить до фіналу у наступному році.

«Суспільне Мовлення» співпрацюватиме із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу «Євробачення-2023».

Місто-господар Пісенного конкурсу «Євробачення-2023» оберуть в найближчі місяці в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення заходу стануть відомі згодом, як і логотип.