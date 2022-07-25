У Кременчуці виявили малярію

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За 1 півріччя 2022 року в Україні зареєстрували 9 випадків малярії. Згідно з інформацією Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, 1 випадок хвороби зафіксований у Полтавській області - у Кременчуці, куди був завезений із Африки.

Війна в Україні змінила фокус українців з одних проблем на інші. Будучи активно задіяні у боротьбі з російськими загарбниками, люди стали менше думати про невидимого ворога - вірусні інфекції.

Протягом 1 півріччя цього року вірусні захворювання торкались усієї країни. І Полтавська область тут не є виключенням. Так:

в м. Кобеляки у місцевого мешканця, зафіксовано захворювання на гарячку Західного Нілу;

хвороба Лайма - Полтавська область на 1 місці, показник у (6,45) на 100 тисяч населення;

захворювання на туберкульоз органів дихання - Полтавська область на 20 місці, (12,10) на 100 тисяч населення;

гострі респіраторні інфекції та грип в Україні зареєстровано юільше 3 млн випадків. Полтавська область на 20-му місці (6651,21) на 100 тисяч населення;

хронічний вірусний гепатит С по області показник (10,19) - це 1 місце по кількості захворювать по країні;

хронічний вірусний гепатит В по області показник (1,98) - це 4 місце по кількості захворювать по країні;

гострий вірусний гепатит С по області показник (0,44) - це 6 місце по кількості захворювать по країні;

гострий вірусний гепатит В по області показник (0,59) - це 11 місце по кількості захворювать по країні;

вірусний гепатит А по області показник (0,22) - це 9 місце по кількості захворювать по країні;

ротавірусні ентерити, захворюваність в Полтавській області (13,57) вище, ніж в Україні, область на 6-му місці;

гострі кишкові інфекції, захворюваність в Полтавській області (74,06) вище, ніж в Україні, область на 5-му місці;

сальманельози, захворюваність в Полтавській області (3,23) вище, ніж в Україні, область на 6-му місці.

Важко боротись із ворогом, якого ми бачимо. І кожен день є успіхи, досягнення і плани на майбутнє. Та ще важче перемагати того, кого ти не бачиш, але який завжди поряд. Пам'ятайте про правила безпеки, виконання усіх санітарних норм та дотримання соціальної дистанції. Ваша безпека та гарне самопочуття - ваша головна задача на кожен день.