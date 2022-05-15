Україна перемогла на «Євробаченні-2022»

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Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час - після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016

Гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час - після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016.



Цьогоріч Україну представляв гурт Kalush Orchestra, який виступав під номером 12 з піснею Stefania. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».

«Save Mariupol, save Azovstal now!» - призвав Kalush зі сцени. Кількість запитів у Google по запросу «Азовсталь» за останній час різко зросла

Україну підтримали й деякі інші учасники конкурсі. Зокрема ісландський гурт Systur завершив виступ фразою «Peace for Ukraine» («Мир для України»), а представник Німеччини оформив свою гітару у кольорі українського прапора та написав на ній «Peace».

Правила «Євробачення» забороняють будь-які політичні заклики і передбачають за це суворі санкції, однак організатори конкурсу заявили, що не стануть дискваліфіковувати український гурт Kalush Orchestra та інших учасників, які підтримали Україну.

- Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в цей час і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер, - йдеться в заяві організаторів «Євробачення».

Максимальні 12 балів Україна отримала від суддівського журі Польщі, Латвії, Литви, Румунії та Молдови. За результатами глядацького голосування ми отримали загалом 439 балів. Разом - 631.

Друге місце посіла Велика Британія з 466 балами, третє - Іспанія (459 балів).

Після перемоги фронтмен Kalush Orchestra зі сцени подякував світу за підтримку України та проскандував «Слава Україні!»

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До гурту входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте Аліна Паш, яка перемогла у відборі, відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

«Після Євробачення повернемось в Україну та будемо боротись та захищати нашу рідну землю»

Одразу після грандіозної перемоги УНІАН поспілкувався з солістом гурту Олегом Псюком та дізнався, як гурт зустрічали в Турині, як європейці підтримують Україну у такий непростий час та чому ця перемога сьогодні для нас надважлива.

- Чи важко вам було підготуватися до конкурсу в умовах війни?

- Участь у Євробаченні - це можливість представити нашу культуру на міжнародному рівні та показати силу українського духу. Так, у нас було не багато часу для репетицій через війну, ми зібрались лише у квітні, і вирішили, що повинні бути голосом нашої країни сьогодні.

- Як вас зустріли в Турині? Які емоції ви відчували, коли приїхали на Євробачення 2022?

- Нас підтримує вся Європа, і ми це дуже відчуваємо. Кожним своїм виступом ми хочемо подякувати всій Європі, яка допомагає нашому українському народу.

- Дійсно, сьогодні вся Європа об'єдналася навколо України. Багато хто з учасників Євробачення співав ваш хіт Stefania та підтримував нашу

державу у розв'язаній РФ війні. Які емоції це у вас викликає?

- Ми познайомились з багатьма учасниками. Були дуже вражені зустріччю з Lauri Ylonen, лідером гурту The Rusmus. Мабуть, усі чули їх пісні, а зараз ми з ним на одній сцені. Також нам дуже приємно, що вони підтримують Україну. Також ми заспівали дуетом пісню Stefania разом із учасником з Польщі Ochman.

- Ви сказали, що вам важко було підготуватися до Євробачення цього року. Але ви таки зібралися та здобули для України таку жадану перемогу.

- Зараз як ніколи, кожна перемога важлива для України. Це ще більше підійме бойовий дух українців, який зараз так потрібен. Ми перемогли не для себе, а для всіх українців.

- Які у вас плани після Євробачення?

- Після Євробачення ми будемо виконувати свій обов'язок. Ми повернемось в Україну та будемо боротись та захищати нашу рідну землю. У перші дні війни я заснував волонтерську організацію "Ти де", щоб допомогти переселенцям знайти притулок, переїхати та знайти ліки. Зараз організація налічує 35 активних членів по Україні в кількох містах. Один із танцюристів гурту, відомий як MC KylymMen, приєднався до військ територіальної оборони, відмовившись від свого місця на Євробаченні, щоб залишитися і боротися.