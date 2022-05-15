Україна перемогла на «Євробаченні-2022»

Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час - після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016
Гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час - після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016.
Цьогоріч Україну представляв гурт Kalush Orchestra, який виступав під номером 12 з піснею Stefania. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя із «Азовсталі».
Україну підтримали й деякі інші учасники конкурсі. Зокрема ісландський гурт Systur завершив виступ фразою «Peace for Ukraine» («Мир для України»), а представник Німеччини оформив свою гітару у кольорі українського прапора та написав на ній «Peace».
Правила «Євробачення» забороняють будь-які політичні заклики і передбачають за це суворі санкції, однак організатори конкурсу заявили, що не стануть дискваліфіковувати український гурт Kalush Orchestra та інших учасників, які підтримали Україну.
Максимальні 12 балів Україна отримала від суддівського журі Польщі, Латвії, Литви, Румунії та Молдови. За результатами глядацького голосування ми отримали загалом 439 балів. Разом - 631.
Друге місце посіла Велика Британія з 466 балами, третє - Іспанія (459 балів).
Після перемоги фронтмен Kalush Orchestra зі сцени подякував світу за підтримку України та проскандував «Слава Україні!»
Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До гурту входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.
12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте Аліна Паш, яка перемогла у відборі, відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
Одразу після грандіозної перемоги УНІАН поспілкувався з солістом гурту Олегом Псюком та дізнався, як гурт зустрічали в Турині, як європейці підтримують Україну у такий непростий час та чому ця перемога сьогодні для нас надважлива.
- Чи важко вам було підготуватися до конкурсу в умовах війни?
- Участь у Євробаченні - це можливість представити нашу культуру на міжнародному рівні та показати силу українського духу. Так, у нас було не багато часу для репетицій через війну, ми зібрались лише у квітні, і вирішили, що повинні бути голосом нашої країни сьогодні.
- Як вас зустріли в Турині? Які емоції ви відчували, коли приїхали на Євробачення 2022?
- Нас підтримує вся Європа, і ми це дуже відчуваємо. Кожним своїм виступом ми хочемо подякувати всій Європі, яка допомагає нашому українському народу.
- Дійсно, сьогодні вся Європа об'єдналася навколо України. Багато хто з учасників Євробачення співав ваш хіт Stefania та підтримував нашу
державу у розв'язаній РФ війні. Які емоції це у вас викликає?
- Ми познайомились з багатьма учасниками. Були дуже вражені зустріччю з Lauri Ylonen, лідером гурту The Rusmus. Мабуть, усі чули їх пісні, а зараз ми з ним на одній сцені. Також нам дуже приємно, що вони підтримують Україну. Також ми заспівали дуетом пісню Stefania разом із учасником з Польщі Ochman.
- Ви сказали, що вам важко було підготуватися до Євробачення цього року. Але ви таки зібралися та здобули для України таку жадану перемогу.
- Зараз як ніколи, кожна перемога важлива для України. Це ще більше підійме бойовий дух українців, який зараз так потрібен. Ми перемогли не для себе, а для всіх українців.
- Які у вас плани після Євробачення?
- Після Євробачення ми будемо виконувати свій обов'язок. Ми повернемось в Україну та будемо боротись та захищати нашу рідну землю. У перші дні війни я заснував волонтерську організацію "Ти де", щоб допомогти переселенцям знайти притулок, переїхати та знайти ліки. Зараз організація налічує 35 активних членів по Україні в кількох містах. Один із танцюристів гурту, відомий як MC KylymMen, приєднався до військ територіальної оборони, відмовившись від свого місця на Євробаченні, щоб залишитися і боротися.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер