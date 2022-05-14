«Доброго вечора» чи пес Патрон: Укрпошта проводить голосування за наступну марку

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 1

Як і де проголосувати

Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки. Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня.

Зробити вибір можна буде також в додатку «Дія».

- Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ. Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні, – кажуть в Укрпошті.

Перелік запропонованих тем:

Героям слава!

Путін, Москва палає, Гаага чекає

Песик Патрон з ДСНС

«Ой у лузі червона калина...»

Доброго вечора, ми з України

Як проголосувати?

Під час встановлення остаточного результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.

Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки.

В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми.

У Telegram варто обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні.

У «Дії» голосування можна знайти у вкладці «Послуги» - «Опитування».