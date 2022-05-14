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«Доброго вечора» чи пес Патрон: Укрпошта проводить голосування за наступну марку

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 1

 

Як і де проголосувати

Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки. Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах FacebookInstagram та Telegram до 21 травня. 

Зробити вибір можна буде також в додатку «Дія».

- Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ.

Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні, – кажуть в Укрпошті.

Перелік запропонованих тем:

  • Героям слава!
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає
  • Песик Патрон з ДСНС
  • «Ой у лузі червона калина...»
  • Доброго вечора, ми з України

Як проголосувати?

Під час встановлення остаточного  результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.

Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки. 

В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми.

У Telegram варто  обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні. 

У «Дії» голосування можна знайти у вкладці «Послуги» - «Опитування».

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Автор: Альона Душенко

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Теги: марки укрпошта
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