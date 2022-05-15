Зброя, гроші та допомога у відбудові: країни G7 підтримають Україну

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 224

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ

Країни групи G7 закликають рф негайно вивести всі свої війська з території України та заявляють, що не визнають жодних нових кордонів окрім міжнародно визначених, а також надаватимуть Україні стільки зброї для захисту своєї території та суверенітету, скільки потрібно.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7 «Щодо російської війни проти України», оприлюдненій на сайті МЗС головуючої в групі Німеччини.

- Ми ніколи не визнаємо кордони, які росія намагається змінити за допомогою військової агресії, і будемо продовжувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, - йдеться у заяві.

Глави МЗС G7 підкреслили, що відкидають будь-яке поняття про сфери впливу та будь-яке застосування сили, яке не відповідає міжнародному праву.

Вони обіцяють продовжувати постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки це буде необхідно.

Глави МЗС G7 зазначили, що продовжуватимуть надавати Україні значну фінансову та економічну підтримку для зміцнення стійкості її економіки. Вони підтвердили своє зобов’язання підтримувати Україну, в тому числі у відбудові, і закликали всіх партнерів об’єднати зусилля, щоб забезпечити підтримку України у задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб.

- Ми прагнемо допомагати Україні – демократичній державі та члену ООН - утримувати її суверенітет і територіальну цілісність, захищати себе та протистояти майбутнім нападам чи примусу, обирати власне майбутнє та процвітати, - наголошується у заяві.

У документі засуджуються як безвідповідальні погрози росії застосувати хімічну, біологічну чи ядерну зброї чи пов’язаних із нею матеріалів і застерігається, що будь-яке використання такої зброї матиме тяжкі наслідки.

Міністри знову звернулися з вимогою до росії покласти кінець війні, яку вона неспровоковано розпочала, та припинити страждання і загибель багатьох людей, негайно виконати юридично зобов’язуюче розпорядження Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року та дотримуватися відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і припинити вогонь і негайно та беззастережно відвести війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міністри також закликали білорусь припинити потурати російській агресії.

Підписанти закликають усі сторони сприяти, у повній відповідності міжнародному гуманітарному праву, швидкому, безпечному та безперешкодному гуманітарному доступу, а також гуманітарній евакуації цивільного населення, гарантуючи свободу вибору місця призначення евакуйованих.

У заяві також приділяється увага продовольчій кризі, створеній через блокування українського експорту сільськогосподарської продукції. У ній наголошується, що санкції та експортний контроль проти рф не спрямовані і не будуть спрямовані на експорт основних продуктів харчування та сільськогосподарських матеріалів у країни, що розвиваються. Водночас санкції, спрямовані на російську еліту, на послаблення її військової міці, будуть посилюватися.

Очільники МЗС пообіцяли систематично викривати російську політику маніпулювання інформацією та втручання, включаючи дезінформацію, яку вона використовує для виправдання та підтримки своєї загарбницької війни проти України і яка свідомо має на меті маніпулювати громадською думкою всередині країни та світу.

Участь у зустрічі голів МЗС G7 у німецькому Любеку взяв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.