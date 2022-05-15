Таємниці Обами та «Гаррі Поттер»: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Мішель Обама «Становлення»
У цій книзі Мішель Обама описує ранні роки свого шлюбу, коли вона намагалася балансувати між роботою та сім’єю. Вона познайомить читача зі своїми роздумами щодо того, чи варто було її чоловікові балотуватися на пост президента, а також щодо її подальшої ролі як популярної учасниці в його компанії, яку – однак – часто критикували. Із гумором та надзвичайною відвертістю Мішель подає нам яскраву кулуарну розповідь про історичний крок своєї родини, а також про вісім важливих років життя у Білому Домі.
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Олег Бондар. Світлана Томашевська «Марево»
Заховані скарби й родинні таємниці були професією Славка. Раніше він справу лише з архівами. А тепер його реальної допомоги потребує колишній однокласник: щось коїться в його родинному маєтку, відбудованому на старовинних руїнах. Теща шукає родові скарби, за куховарку править сільська відьма, господаря навідує привид, а жахливі крики ночами зводять на ноги весь будинок. Бо під цим дахом зібрались нащадки двох жінок, які загинули через марево багатства. І привид однієї з них досі не заспокоївся.
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Джоан Ролінг «Гаррі Поттер і прокляте дитя»
Бути Гаррі Поттером нелегко, а надто тепер, коли він – працівник Міністерства магії, трудоголік та батько трьох школярів. Доки він бореться зі своїм минулим, яке ніяк не хоче відпускати , його молодшому синові Албусові доводиться миритися з тягарем свого знаменитого роду, - спадком, якого він не обирав. У той час, як минуле зловісно змішалося з майбутнім, батько і син пізнають сумну істину: інколи темрява виходить звідти, де її ніхто не чекав.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер