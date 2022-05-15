Таємниці Обами та «Гаррі Поттер»: що новенького почитати кременчужанам

Мішель Обама «Становлення» У цій книзі Мішель Обама описує ранні роки свого шлюбу, коли вона намагалася балансувати між роботою та сім’єю. Вона познайомить читача зі своїми роздумами щодо того, чи варто було її чоловікові балотуватися на пост президента, а також щодо її подальшої ролі як популярної учасниці в його компанії, яку – однак – часто критикували. Із гумором та надзвичайною відвертістю Мішель подає нам яскраву кулуарну розповідь про історичний крок своєї родини, а також про вісім важливих років життя у Білому Домі.