ХК «Кременчук» став срібним призером чемпіонату України з хокею у сезоні 2021/22

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 143

Федерація хокею України оголосила про дострокове завершення чемпіонату через повномасштабне вторгнення росії на українські території. Згідно з регламентом змагань, турнірну таблицю станом на 24 лютого визнано підсумковою.

Рішення про дострокове завершення сезону та чемпіонство Сокола підтримали всі члени Ради Федерації хокею України. Друге місце у чемпіонаті Української хокейної ліги посів Кременчук, третє – херсонський Дніпро.

Сокіл став чемпіоном України втринадцяте в історії. До цього сезону кияни востаннє вигравали чемпіонство у 2010 році.

Чемпіонат України-2021/2022 серед чоловіків

1 місце – «Сокіл», 48 очок (28 матчів)

2 місце – «Кременчук», 40 очок (26 матчів)

3 місце – «Дніпро», 26 очок (26 матчів)

4 місце – «Харківські Берсерки», 22 очки (26 матчів)

5 місце – БСФК, 10 очок (28 матчів)

Таким чином, золоті нагороді чемпіонів України 13-й раз в історії отримає київський «Сокіл». «Кременчук» і херсонський «Дніпро» стали володарями срібла і бронзи.

Під час сезону 2021/22, на тлі конфлікту з ФХУ, чемпіонат Української хокейної ліги покинули Донбас, Краматорськ, Білий Барс та Маріуполь, які створили свій чемпіонат – хокейну Суперлігу.

Раніше, 12 квітня, Рада Федерації, керуючись тими ж нормами, затвердила підсумкові таблиці чемпіонатів України серед жінок, юніорів, юнаків і дітей усіх вікових категорій.

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед юніорів (МХЛ)

Зіграно 10 турів з 14-ти, у команд різна кількість матчів. Очки за матчі проти «Молодої гвардії», яка знаходиться під дискваліфікацією, враховано по 10 тур включно.

«Сокіл» – 41 очко (18 матчів)

2. БСФК – 37 очок (14 матчів)

3. «Легіон» – 27 очок (18 матчів)

4. ЦОП-СДЮСШОР – 24 очки (16 матчів)

5. «Крижинка» – 19 очок (20 матчів)

6. «Кременчук» – 18 очок (18 матчів)

7. «Придніпровськ» – 16 очок (20 матчів)

8. «Молода гвардія» – знята зі змагань