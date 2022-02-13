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Кременчук

«Українці чинитимуть опір»: Кременчужани доєдналися до маршу єдності за Україну

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 211

 

Вболівальники хокейного клубу Кременчук встигли перед матчем пройти маршем

У Києві декілька тисяч людей вийшли на Марш єдності за Україну на тлі загрози нового військового вторгнення Росії на українську територію. Марш стартував у парку Шевченка і пройшовсь до майдану Незалежності.

До акції приєдналися і кременчужани, які приїхали до Києва на хокейний матч «Сокіл» - «Кременчук». 

Армія вболівальників хокейного клубу «Кременчук» підтримала команду у Києві

Головною метою акції організатори називають привернення додаткової уваги світу до України та агресії Росії. Організатори закликали українців забути про політичні суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози.

На марші десятки людей були з прапори України та національною символікою. Окрім того, група активістів також розгорнула білоруські біло-червоно-білі прапори.

 

Учасники маршу скандували: «Слава Україні! – Героям слава!», «Україна понад усе!», «Крим – це Україна!», «Українці чинитимуть опір». Також тримали в руках плакати з написами Say NO to PUTIN, UKRAINIANS WILL RESIST, «Донецьк – це Україна» та інші. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: акція війна Росія
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