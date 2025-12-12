Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.

Отже, як завжди, відповідально інформую кременчужан про розглянуті важливі питання та рішення, які були прийняті.

Під час засідання я звернувся до колег із пропозицією звернутися до Бога українською мовою, зачитавши молитву, адже йде четвертий рік війни з агресором (майже 1390 днів), гинуть наші захисники й рідні. Я запропонував помолитися разом за мир у нашій неньці Україні й звернувся до Бога молитвою «Боже великий, єдиний».

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.



Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.





Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.





Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

На сесії також були розглянуті наступні питання:

1. Про дострокове припинення повноважень заступників голови Полтавської обласної ради восьмого скликання.

Після обговорення обласна рада ухвалила рішення: достроково припинити їхні повноваження та звільнити з посад заступників голови Полтавської облради без припинення їхніх депутатських повноважень.

2. Депутати підтримали звернення Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до бюджетного законодавства в частині розподілу екологічного податку, а саме: 20% спрямувати до спецфонду державного бюджету, 50% — до обласного фонду і 25% до місцевих фондів громад.

Голосування відбувалося за допомогою системи поіменного електронного голосування “Голос”.Ми, депутати від Кременчука, завжди стоїмо на сторожі ваших інтересів. Дякуємо вам за підтримку.

З повагою до вас,

Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» — Микола Корецький.