Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Олена Шуляк
Скільки коштів у 2026 році держава виділяє на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю
ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії "Батьківщина"

Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.

Сьогодні, 14:00
93
Блоги

 

Шановні кременчужани,

11 грудня 2025 року, із застосуванням режиму відеоконференції відбулося пленарне засідання сорок сьомої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання.

Отже, як завжди, відповідально інформую кременчужан про розглянуті важливі питання та рішення, які були прийняті.

Під час засідання я звернувся до колег із пропозицією звернутися до Бога українською мовою, зачитавши молитву, адже йде четвертий рік війни з агресором (майже 1390 днів), гинуть наші захисники й рідні. Я запропонував помолитися разом за мир у нашій неньці Україні й звернувся до Бога молитвою «Боже великий, єдиний».

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.


Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.


Молимось, Боже єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.


Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

На сесії також були розглянуті наступні питання:

1. Про дострокове припинення повноважень заступників голови Полтавської обласної ради восьмого скликання.

Після обговорення обласна рада ухвалила рішення: достроково припинити їхні повноваження та звільнити з посад заступників голови Полтавської облради без припинення їхніх депутатських повноважень.

2. Депутати підтримали звернення Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до бюджетного законодавства в частині розподілу екологічного податку, а саме: 20% спрямувати до спецфонду державного бюджету, 50% — до обласного фонду і 25% до місцевих фондів громад.

Голосування відбувалося за допомогою системи поіменного електронного голосування “Голос”.Ми, депутати від Кременчука, завжди стоїмо на сторожі ваших інтересів. Дякуємо вам за підтримку.

З повагою до вас,

Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» — Микола Корецький.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
12.11.2025, 20:10
1 374
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
28.11.2025, 12:17
1 240
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
19.11.2025, 11:25
1 153

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх