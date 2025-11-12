ГО "Захист держави"
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації

Сьогодні, 20:10
Коли країна тримається на плечах військових і волонтерів, будь-які корупційні схеми — це не просто злочин, а зрада. ГО «Захист Держави» висловила чітку позицію щодо гучного розслідування в енергетичній сфері.

Заява Громадської організації "Захист Держави" щодо корупційного скандалу в енергетичній сфері


12 листопада 2025

Останні події, пов’язані з розслідуваннями Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо Енергоатому, викликали справедливий резонанс у суспільстві. Публікація матеріалів, які свідчать про можливу корупцію у стратегічній державній компанії під час війни, — це тривожний сигнал, який не може залишатися без реакції громадянського суспільства.
Громадська організація "Захист Держави" заявляє: корупція під час війни — це не просто злочин, це удар у спину нашим захисникам і кожному громадянину, який щодня робить свій внесок у перемогу.
Ми повністю підтримуємо роботу антикорупційних органів — НАБУ, САП, НАЗК — які послідовно та професійно викривають зловживання незалежно від посад і прізвищ. Їхня діяльність є ключовою умовою довіри суспільства до державних інституцій і важливим елементом національної безпеки.
ГО "Захист Держави" нагадує, що наша організація виходила на акції на підтримку незалежності антикорупційних органів, виступала за чесність влади та прозорість у сфері державного управління.
Ми вважаємо, що будь-які факти корупції і зловживань мають бути об’єктивно розслідувані, а винні — притягнуті до відповідальності за законом. Україна воює не лише за територію, а й за гідність, справедливість і нові принципи управління державою.
Ми закликаємо всі громадські організації, журналістів та свідомих громадян підтримувати незалежні антикорупційні органи та не допускати політичного чи інформаційного тиску на них.
Тільки спільними діями ми зможемо очистити державу від тих, хто наживається на війні, і зберегти довіру суспільства до української влади.
Разом — за чесну і сильну Україну.

 


