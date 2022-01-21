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Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці

Сьогодні, 14:12
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Це — перемога. Поки що в першій інстанції, але я певна, що остаточне рішення суду буде на мою користь – і на користь громади, у першу чергу – батьків, які так чекали відкриття зачинених дитсадків

У мене сьогодні чудовий настрій. Відчуваю, що за спиною ніби відростають крила — росте відчуття, що мої дії «розсувають шторки». Нагадують міській владі, що її дії мають бути прозорими та підзвітними громаді. А не окремим її представникам — і за вказівкою міського голови. Подробиці про ці «шторки» і суть позову — у моєму першому блозі.

«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду

Коротко нагадаю: комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КП КМЕК) відмовило у наданні інформації на мій позов. Якось вони там подумали — і вирішили собі самі, що договір на термомодернізацію громадських будівель вартістю 10 млн євро не є публічною інформацією. І пофіг на те, що це кредитні гроші ЄБРР — і віддаватиме їх громада міста з бюджету; і пофіг на суспільний інтерес, який виявляли до проєкту батьки вихованців зачинених на той момент дитсадків.

Сьогодні я дізналася, що виграла позов до КП КМЕК. У паперовому вигляді ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду ще не отримала. Але текст її (від 10.01.22 р.) доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд розглянув мій позов за скороченою процедурою. Позовні вимоги задоволені повністю — суд зобов'язав надати інформацію на мій запит. Та ще й повернути 908 гривень судових витрат.

Цитую судове рішення (якщо що — ОСОБА1 — то я):

Визнати протиправними дії Комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Кременчуцької міської ради Полтавської області під час розгляду запиту ОСОБА_1 від 20 вересня 2021 року.

Зобов`язати Комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Кременчуцької міської ради Полтавської області у порядку, в межах та у строки передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» надати ОСОБА_1 публічну інформацію на запит від 20 вересня 2021 року.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Кременчуцької міської ради Полтавської області на користь ОСОБА_1 судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 908,00 грн (дев`ятсот вісім гривень 00 копійок).

Це наша спільна з вами перемога, любі читачі. Бо серед вас є ті, хто підтримав мене в суді — надав гроші на судовий позов. Уся необхідна сума (і навіть більше) була зібрана протягом доби. І я ще раз впевнилася: інформація має суспільний інтерес. Дякую за небайдужість та принциповість.

Запит на правду є: кременчужани дали 1700 гривень «Телеграфу» на суд за доступ до інформації

Розумію, що це — перша інстанція, і КП КМЕК, імовірно, захоче потринькати бюджетні кошти на апеляцію. Але впевнена, що ми з вами виграємо. Дякую за безкоштовну юридичну підтримку ГО «Платформа прав людини» - і особисто юристу Миколі Гринишаку.

Ще трішки деталей. Уже після того, як суд виніс рішення, я отримала поштою відзив на позов від КП КМЕК (такий документ надається у суд). У ньому — все та ж неоковирна прутня про те, що запитувана мною інформація не є публічною, а запит — взагалі не запит (кому цікаво, документ у фотоблоці). Крім договору, я просила відомості про його виконання за 1-й та 2-й квартали 2021 року. І тут починається найцікавіше. У відзиві говориться:

...така інформація як «відомості про стан виконання договору за 1-й та 2-й квартали 2021 року» не була заздалегідь отримана або створена в процесі виконання КП КМЕК своїх повноважень, тобто останній не володіє та не зобов'язаний володіти або створювати цю інформацію...

Як так, Карл? Виходить, КП КМЕК — замовник термомодернізації, якому міська рада довірила 10 млн євро, взагалі не контролював виконання робіт? Та ще й бреше, що не зобов'язаний володіти такою інформацією? Адже обома контрактами з «ММС «Арт-Проже» передбачені щомісячні звіти підрядника про виконані роботи. (ТЪ раніше отримав договір від депутатів — щоб зробити його публічним, не очікуючи рішення суду).

Просто космос! Що приховує договір на термомодернізацію дитсадків: ТЪ отримав документ

Зате керівник КП КМЕК Вадим Качан отримував за свою роботу премії — а на кінець року міський голова ще й розпорядився дати грошей йому на оздоровлення. Ось розпорядження, яке я отримала разом з відзивом на позов (так у КМЕК пояснили те, що документ підписав не Качан, а його заступник).

 

Далі буде! Інформуватиму про подальший судовий розгляд, якщо КМЕК подасть апеляцію. А таки, мабуть, подасть... 18 січня КМЕК уклало (без тендеру) договір на адвокатські послуги за 192 тис гривень. Обов'язково інформуватиму й про те, як рухається проєкт термомодернізації. Зараз і досі зачинений дитсадок №5 - терміни виконання робіт зірвані. 

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Теги: договір термомодернізація дитсадки КМЕК Арт-Проже суд

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