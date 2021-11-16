Запит на правду є: кременчужани дали 1700 гривень «Телеграфу» на суд за доступ до інформації

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 45

Дякуємо усім небайдужим, відзвітуємо про кожну копійку, що піде на суд за відкритість влади і проти корупції, бо вона там - де ховають інформацію

Кременчужани хочуть бачити договір між КП КМЕК (Кременчуцькою муніципальною енергосервісною компанією) тка виконавцем робіт з утеплення у дитячих садках — азербайджанською фірмою ТОВ ММС «Арт Проже». Суспільний запит на це є — про що свідчать пожертви на суд за доступ до цього договору та інших документів, які влада і підпорядковані їй комунальні підприємства намагаються приховати.

Учора, 15 листопада, я — випускова редакторка «Телеграфа» Тетяна Донченко (Волинська) опублікувала пост про суд за доступ до публічної інформації. Минуло шість годин — а ми вже мали гроші на судовий збір (908 грн), і навіть більше — кременчужани в цілому пожертвували на доступ до правди 1700 гривень, і збір ми припинили (про це я оголосила того ж дня, доповнивши свій пост). Ось гроші, які надійшли (поважаючи приватність, ми прибрали прізвища платників).

Дякую усім небайдужим — ви надихаєте мене працювати. Про хід судового розгляду мого позову до КМЕК інформуватиму. Гроші, які ви нам довірили, стануть нашим обмінним фондом на позови, коли влада та її структури не надають відповідей по суті на інформаційні запити. Разом ми сила громади!