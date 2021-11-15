«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду

Присвячується затяжним ремонтам у зачинених дитсадках. І типу «конфіденційній» інформації про ремонти, яку міська влада ховає від кременчужан. «ТелеграфЪ» хоче відкрити для вас цю «схованку» - бо через ці ремонти діти з 8 садочків і досі сидять вдома або ходять «у прийми» до інших закладів. А батьки не можуть добитися інформації, коли нарешті це скінчиться.

11 листопада цього року я, Волинська Тетяна Олександрівна (Тетяна Донченко – це мій псевдонім у «Телеграфі»), подала позов до КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) у Полтавський окружний адмінстративний суд. Офіційно суть позову звучить так: «Про визнання протиправними дій розпорядника інформації, зобов’язання вчинити певні дії».

Простими словами ця суть (на 8 сторінках) зводиться до двох трьох пунктів:

У відповідь на мій запит, де я просила надати ДОКУМЕНТИ, ви надали мені неоковирну прутню. Залиште прутню собі та нікому не показуйте. Дайте ДОКУМЕНТИ, бо це – вимога законів і суспільний інтерес.

Що я спочатку чемно просила?

Договір між замовником робіт з термомодернізації КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КП КМЕК) та генеральним підрядником – азербайджанською компанією ММС ТОВ «Арт Проже». Ціна питання - 10 млн євро, із них 1 мільйон – з бюджету міста та 7,5 млн грн – кредитні кошти ЄБРР. Це гроші, які віддаватимемо ми з вами (платники податків) ще багато років.

Відомості про виконання договору за 1-й та 2-й квартал цього року.

Запит до КМЕК я надіслала 20 вересня цього року. 22 вересня вийшов мій перший матеріал про затяжні ремонти, які паралізували роботу 11 дитсадків (якісь були зачинені повністю, якісь частково) та про корупційні ризики проєкту – адже, як виявилося, батьки вихованців доробляли роботу будівельників – збирали гроші на відкоси після заміни вікон.

Із договору, між КП КМЕК та ТОВ «Арт Проже» я хотіла отримати відповідь: яким є обсяг робіт по кожному дитсадку та терміни його виконання? Цей договір є ПУБЛІЧНИМ (відповідно до ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») і гроші теж є ПУБЛІЧНИМИ. На це є окремий Закон «Про відкритість використання публічних коштів». І ми маємо повне право контролювати і терміни виконання робіт, і те, куди пішла кожна копійка.

Майже 2 місяці тема затяжної термомодернізації не сходить зі сторінок «Телеграфа». Перша публікація набрала майже 15 тисяч переглядів – це свідчить про суспільний інтерес. Батьки дітей виходили на мітинги – і теж вимагали цей клятий договір. Мають повне право, бо Закон Про доступ…» стосується не лише журналістів. Та нас усіх водять за ніс.

КП КМЕК вирішило, що мій запит – взагалі не запит, а звернення. А суть відповіді (через місяць) звелася до того, що запитуваний договір – інформація конфіденційна. І що ММС «Арт Проже» не побажало її розголошувати, бо це «може призвести до негативних наслідків реалізації проєкту». А нічого, що негативні наслідки вже настали? У вигляді погромів у дитсадках, завдяки яким діти або сидять вдома, або поневіряються по інших садочках у приймах?

Дитсадок №18 після заміни вікон, 27.10.21, діти сюди прийдуть невідомо коли

І до чого «шторки»?

Цей самий договір не давали понад місяць і депутатам міськради. Вирішили дати «з панського дозволу» - після того, як мер Віталій Малецький звернувся до керівника КП КМЕК Вадима Качана: «Треба шторки роздвигати…» (із вислову на засіданні депкомісій).

Отже, «шторки» розсуваються лише по команді мера. І чомусь лише для обраних. На цій же комісії мер попередив депутатів, що договір лише для них – оприлюдненню не підлягає. У мене не залишилося сумнівів, відповідь, яку я отримала на свій інфозапит, санкціонував наш міський голова… І оскаржувати йому (як керівнику розпорядника інформації) дурну відповідь КМЕК немає сенсу.

А якщо прутня виходить на такий високий рівень – доводиться витрачати час, гроші та йти до суду.

Позов я неодмінно виграю (бо ті, хто його складав, має неабиякий досвід, у тому числі в ЄСПЛ):

дякую за безкоштовну юридичну допомогу ГО «Платформа прав людини» (юристу Миколі Гринишаку та керівнику ППЛ – медіаюристу Олександру Бурмагіну);

дякую за підтримку редакції - гроші ми тут на цей позов нашкребли.

P.S. НавІть якщо «неслухняні» депутати порушать «заповідь» мера і таки дадуть документ у публічний доступ, це не вирішить проблему із відмовами комунальних підприємства на подібні запити. На жаль, прецеденти з відмовами в нас уже були. Тому врешті «ТелеграфЪ» і пішов у суд . Судові витрати, стягуємо з відповідача (КП КМЕК). Але коли ж то буде? Хто хоче допомогти матеріально – велкам! Запускаю челендж.

Киньте гроші на доступ до правди, кому скільки не шкода. Судовий збір платила зі своєї картки, ось:

5457 0822 2419 2950 - Волинська Тетяна Олександріна (Приватбанк), пишіть – на доступ до інформації.

Про кожну копійку відзвітую. Це буде наш обмінний фонд на інші позови про доступ. І успіху нам усім – а договір по дитсадках я неодмінно викладу публічно, рано чи пізно.

P.S. Запит, відповіді КМЕК та позов доступні на диску для перегляду. Ви ж маєте знати, на що гроші.

Обговорення доступне під постом на моїй сторінці у Facebook

Тетяна Донченко (Волинська), випускова редакторка «Кременчуцького Телеграфа»