У Миргороді жінка продавала наркотики курортникам

Миргородчан підозрюють у причетності до продажу наркотиків та психотропів на території курортного містечка. Про це повідомила пресслужба поліції.
Слідчі та оперативники встановили, що замовлення на наркотики приймалися через спеціально створений телеграм-канал.
У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на майно. Слідчі здійснюють розслідування за ч.1, 2 ст.307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників можна у Телеграм. Щоб залишити інформацію слід відкрити діалог за посиланням та виконати необхідні дії за інструкцією. Треба вказати населений пункт, адресу та геолокацію (за можливості).
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