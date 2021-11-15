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Надзвичайні новини

У Миргороді жінка продавала наркотики курортникам

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 397

 

Доки не попалася поліцейським

Миргородчан підозрюють у причетності до продажу наркотиків та психотропів на території курортного містечка. Про це повідомила пресслужба поліції.

- Під час санкціонованих обшуків вилучили канабіс, амфетамін, солі, метамфетамін та інші наркотики та психотропи, а також лабораторне приладдя, банківські картки, гроші, мобільні телефони та сім-карти, - розповів Ігор Поліщук, тимчасовий виконувач обов’язків начальника регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю.

Слідчі та оперативники встановили, що замовлення на наркотики приймалися через спеціально створений телеграм-канал.

- За підозрою у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин слідчі, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 36-річну мешканку Миргорода. Жінці вже повідомлено про підозру та вручено клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення доказів причетності до протиправної діяльності інших фігурантів, - повідомив Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на майно. Слідчі здійснюють розслідування за ч.1, 2 ст.307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників можна у Телеграм. Щоб залишити інформацію слід відкрити діалог за посиланням та виконати необхідні дії за інструкцією. Треба вказати населений пункт, адресу та геолокацію (за можливості).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики Миргород
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