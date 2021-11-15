На Полтавщині ВАЗ збив 11-річного хлопця

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15 листопада, близько 15.00, на вулиці Гоголя у Миргороді сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 68-річний водій ВАЗ 21099 збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу з велосипедом. Травмованого хлопця для проведення повного медичного обстеження каретою швидкої доставили до міської лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції. Слідчі з’ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

По факту ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.