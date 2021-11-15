Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Відключення світла 16 листопада: кого з кременчужан це торкнеться

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 738

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення світла, які відбудуться в Кременчуці 16 листопада. Причина - проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних станціях міста.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 електроенергію відключать за адресами:

  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Чєхова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Труда;
  • вул. Лівобережна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Чкалова, 178-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх