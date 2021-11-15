Відключення світла 16 листопада: кого з кременчужан це торкнеться

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 738

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення світла, які відбудуться в Кременчуці 16 листопада. Причина - проведення планових ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних станціях міста.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 електроенергію відключать за адресами: