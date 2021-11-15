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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірус виявили у трьох немовлят

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 851

 

За добу померло 12 кременчужан

Сьогодні, 15 листопада, в Кременчуці зареєстрували 192 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 94 жінки віком від 19 до 85 років, 83 чоловіка віком від 22 до 80 років, 12 дітей віком від 1 до 17 років та 3 немовляти: один 4 місяці, двоє по 5 місяців.

Із них 162 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 30 - в інфекційних шпиталях, із них троє вакциновані.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 241 пацієнт.

Одужало 117 пацієнтів.

На жаль, 12 пацієнтів померли: 4 жінки віком від 57 до 83 року та 8 чоловіків віком від 55 до 92 років. Всі - невакциновані.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 14 760 випадків хвороби: одужало 10 509, померло 465.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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