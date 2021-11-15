Хто з кременчужан отримає підвищені пенсії з 1 грудня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

Крім підвищення виплат для окремих категорій, перерахують надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю виданню «Факти» про те, кому підвищать пенсії ще до кінця поточного року. Виявилося, що збільшені пенсії з 1 грудня отримають дві категорії громадян:

пенсіонери з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж - для них виплати збільшаться у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму;

пенсіонери, старші за 65 років, у яких страховий стаж є більшим за 30 років у жінок та більшим за 35 років у чоловіків - для них виплата зросте з 2400 гривень до 2600 гривень внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати.

Також будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за понаднормовий стаж.

На наступний у мінсоцполітики склали календар підвищення пенсій, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.