Хто з кременчужан отримає підвищені пенсії з 1 грудня

Крім підвищення виплат для окремих категорій, перерахують надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю виданню «Факти» про те, кому підвищать пенсії ще до кінця поточного року. Виявилося, що збільшені пенсії з 1 грудня отримають дві категорії громадян:
Також будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за понаднормовий стаж.
На наступний у мінсоцполітики склали календар підвищення пенсій, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.
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