У 161 кременчужанина сьогодні діагностували COVID-19

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Серед них знову є немовля

Сьогодні, 16 листопада, в Кременчуці зареєстрували 161 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 90 жінок віком від 23 до 86 років, 62 чоловіка віком від 25 до 89 років, 8 дітей віком від 3 до 17 років та 4-місячне немовля. Із них 141 перебуває на амбулаторному лікуванні, а 12 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 4 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 231 пацієнт. Одужало 70 пацієнтів.

На жаль, 6 пацієнтів померли: 2 жінки віком 64 і 78 років та 4 чоловіка віком від 60 до 77 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакциновано.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 14 921 випадок хвороби: одужало 10 579, померло 471.