Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 17 листопада

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 257

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Гагаріна, 16, 17/47, 23, 24, 25;

вул. Павлівська;

вул. Першотравнева, 49/10;

пров. Театральний;

пров. Павлівський.

З 6.00 до 19.00 електроенергію відключатимуть за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:

вул. Ярмаркова;

вул. Салганна.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: