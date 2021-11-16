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Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 17 листопада

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 257

 

Причина - проведення ремонтрих робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Гагаріна, 16, 17/47, 23, 24, 25;
  • вул. Павлівська;
  • вул. Першотравнева, 49/10;
  • пров. Театральний;
  • пров. Павлівський.

З 6.00 до 19.00 електроенергію відключатимуть за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:

  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Салганна.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Приходька;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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