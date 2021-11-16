Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 17 листопада

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 17 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
З 6.00 до 19.00 електроенергію відключатимуть за адресами:
З 8.00 до 18.00 без світла залишаться ті, хто проживає за адресами:
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.