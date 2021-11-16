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Деталі про «Вовину тищу»: хто її отримає та звідки держава візьме гроші

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 638

 

Стали відомі деталі виплат за новою програмою

Виплата анонсованої президентом 1 000 гривень для вакцинованих громадян України здійснюватиметься із загального фонду державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області 16 листопада, повідомляє Interfax-Україна.

- Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва, йдеться про загальний фонд бюджету, відповідно ці кошти буде виділено, - прем'єр-міністр.

Другу новину повідомив речник президента України Сергій Нікіфоров: гроші зможуть отримати як ті, хто вакцинувався до 19 листопада, так і ті, хто зробить це після зазначеної дати.

Щодо механізму виділення грошей, над ним ще працюють. Але вже можна точно сказати, що це не будють виплати готівкою. Скоріш за все, українці отримають сертифікат, який можна буде витратити на одну або кілька послуг у сферах культури, спорту, або туризму. Точний список товарів та послуг мають оголосити найближчим часом.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші 1000 гривень вакцинація
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