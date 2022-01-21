На вокзалі Полтави один чоловік підрізав іншого

18 січня близько 20.00 місцеві мешканці повідомили до поліції Полтави, що на площі Слави підрізали чоловіка. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
Правоохоронці з'ясували, що ножове поранення 31-річний мешканець Донеччини отримав від невідомого чоловіка під час конфлікту біля залізничного вокзалу станції Полтава-Південна. Потім слідчий підрозділ та оперативники поліції встановили зловмисника. Ним виявився 71-річний житель Кобеляцької тергромади.
Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, з’ясовують обставини та мотиви вчинення злочину. За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) та частини 2 статті 186 (грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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