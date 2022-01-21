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Надзвичайні новини, Полтавщина

На вокзалі Полтави один чоловік підрізав іншого

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 383

 
Про це до поліції повідомили місцеві мешканці

18 січня близько 20.00 місцеві мешканці повідомили до поліції Полтави, що на площі Слави підрізали чоловіка. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Правоохоронці з'ясували, що ножове поранення 31-річний мешканець Донеччини отримав від невідомого чоловіка під час конфлікту біля залізничного вокзалу станції Полтава-Південна. Потім слідчий підрозділ та оперативники поліції встановили зловмисника. Ним виявився 71-річний житель Кобеляцької тергромади.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, з’ясовують обставини та мотиви вчинення злочину. За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) та частини 2 статті 186 (грабіж, вчинений повторно) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ножове поранення Полтава вокзал конфлікт
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