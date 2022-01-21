Майже 6 тисяч родин скористалися сервісом «єМалятко» у 2021 році на Полтавщині

Головна функція «єМалятко» - зручність, завдяки якій батьки новонароджених отримують пакет послуг від різних відомств через єдиний контакт
У 2021 році майже 90% батьків Полтавщини оцінили переваги державного сервісу «єМалятко» та скористалися комплексною послугою при реєстрації народження дитини. Про це повідомили на сайті Полтавської ОДА.
Про популярність сервісу свідчить кількість батьків, які вподобали комплексну послугу у минулому 2021 році:
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