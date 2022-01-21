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Кременчук, Полтавщина

Майже 6 тисяч родин скористалися сервісом «єМалятко» у 2021 році на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 287

 

Головна функція «єМалятко» - зручність, завдяки якій батьки новонароджених отримують пакет послуг від різних відомств через єдиний контакт

У 2021 році майже 90% батьків Полтавщини оцінили переваги державного сервісу «єМалятко» та скористалися комплексною послугою при реєстрації народження дитини. Про це повідомили на сайті Полтавської ОДА.

- Головна функція «єМалятко» - зручність, завдяки якій батьки новонароджених отримують пакет послуг від різних відомств через єдиний контакт, заповнивши тільки одну заяву, - розповіла начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун.

Про популярність сервісу свідчить кількість батьків, які вподобали комплексну послугу у минулому 2021 році:

  • на Полтавщині майже 6 тисяч родин скористались сервісом, що становить 87% від загальної кількості новоспечених батьків;
  • на Сумщині близько 4,5 тисячі сімей, що становить 90%;
  • на Чернігівщині 4,5 тисячі новоспечених батьків, що дорівнює 91%.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: єМалятко сервіс
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