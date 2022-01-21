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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині позашляховик злетів в кювет, врізався у дерево – і його викинуло назад на дорогу

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 1 043

 

Автівка залишилася лежати на боці

21 січня близько 9.00 на автодорозі Велика Багачка-Миргород водій Hyundai злетів у кювет. За матеріалами Миргородського райвідділу поліції, потім він врізався у дерево – і автомобіль викинуло назад на проїжджу частину.

Травми отримав 27-річний водія позашляховика. Його лікарі каретою «швидкої» доставили до Миргородської лікарні інтенсивного лікування для обстеження.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції та спеціалісти-криміналісти. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП кювет дерево травми
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