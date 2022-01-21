Зарплати бюджетникам виплатили, але мер занепокоєний долею бухгалтерії управління культури

Під час засідання виконкому 21 січня міський голова Віталій Малецький розповів, що зарплати працівникам бюжетних та комунальних організацій у Кременчуці повністю виплатили:
Далі мер розповів, що під час візиту до Міського палацу культури працівниці гардеробної розповіли йому про те, що людей масово відправляють у відпустки за свій рахунок, внаслідок чого вони втрачають не лише доходи, а й субсидії. Пан Малецький сказав про цю ситуацію так:
Мер викликав працівниць бухгалтерії та їхнього начальника, і протягом 10 хвилин кошти на зарплати знайшлися.
Тож аванси працівникам культури вже виплатили. Мер попередив про можливі невеликі затримки виплат у майбутньому, але запевняє, що у відпустки за власний рахунок люди не підуть.
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