Зарплати бюджетникам виплатили, але мер занепокоєний долею бухгалтерії управління культури

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 886 Коментарів: 1

Міський голова запевнив, що відпусток за власний рахунок не буде

Під час засідання виконкому 21 січня міський голова Віталій Малецький розповів, що зарплати працівникам бюжетних та комунальних організацій у Кременчуці повністю виплатили:

- На сьогоднішній день ми виплатили всі борги, всі заявки по зарплаті. Єдине - я занепокоєний майбутнім бухгалтерії управління культури. Вони ніколи якісно не працювали.

Далі мер розповів, що під час візиту до Міського палацу культури працівниці гардеробної розповіли йому про те, що людей масово відправляють у відпустки за свій рахунок, внаслідок чого вони втрачають не лише доходи, а й субсидії. Пан Малецький сказав про цю ситуацію так:

- Дійсно, в управлінні культури є дві «красавіци», які просто не думаючи доповіли керівнику, що грошей немає і ніяк вирішити дане питання не можна. І було прийнято рішення кількасот людей відправити за власний рахунок.

Мер викликав працівниць бухгалтерії та їхнього начальника, і протягом 10 хвилин кошти на зарплати знайшлися.

- «Так завжди було», «А що я зроблю?» - це цитати з того, що я почув від тих гарних, красивих жінок, які по професійній лінії, на жаль, не такі успішні, - прокоментував ситуацію мер.

Тож аванси працівникам культури вже виплатили. Мер попередив про можливі невеликі затримки виплат у майбутньому, але запевняє, що у відпустки за власний рахунок люди не підуть.