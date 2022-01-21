На вулиці Івана Приходька 11-річну дівчинку збила машина (додано)

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21 січня на вулиці Івана Приходька 11-річну дівчинку збила машина. Це підтвердила пресслужба Кременчуцького райвідділу поліції.

Дитина йшла по дорозі, де її зачепив автомобіль ВАЗ. Коли вона повернулася додому, то розповіла матері про те, що сталося, і та викликала «швидку».

Карета швидкої допомоги відвезла малу до лікарні. У неї діагностували забій м’яких тканин нижньої частини спини і тазу. Оскільки травми незначні, дитину відпустили додому.

На місці події працюють слідчі, які встановлюють обставини події.

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Правоохоронці встановили водія, який наїхав на дитину, та його автомобіль.