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Топ новина, Кременчук

Просто космос! Що приховує договір на термомодернізацію дитсадків: ТЪ отримав документ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 680 Коментарів: 1

 

Скажемо чесно, договір нам сподобався — він, реально, крутий! Але ми шоковані тим, як безвідповідально поставилися обидві сторони (і замовник, і виконавець) до реалізації цього договору

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» отримала договір на термомодернізацію в рамках проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Це той самий договір, через виконання якого зараз зачинено 8 дитсадків — і який ми марно просили в законний спосіб у замовника проєкту КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Нагадаємо, на запит журналісту видання надали відповіді, що інформація конфіденційна. Ми отримали інсайд — і ділимося з вами договором. Під час виїзного засідання депутатських комісій ми переконалися у справжності цього документу — його надали депутатам, але не оприлюднили публічно. Оскільки ми вважаємо, що цей документа належить до публічної інформації (і маємо на меті довести це в суді), то й робимо цей договір доступний кременчужанам — аби вони разом із нами могли проаналізувати його виконання. Точніше тотальне НЕ виконання і повний «пофігізм» на першому етапі реалізації.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків

Договори між КП КМЕК і генпідрядником доступні тут, читайте, робіть висновки, діліться враженнями у коментарях. А ми представляємо вам власний аналіз.

Договір — просто чудовий!

Ми не жартуємо: договір нам, справді, сподобався. Проєкт вражає своєю масштабністю – це термомодернізація 66 громадських будівель: дитсадки, школи, медичні заклади й Будинок дитячої та юнацької творчості. І якби усе заплановане було реалізовано вчасно (у строки, зазначені в додатках), уже цієї зими Кременчук мав би можливість економити енергоресурси (що дуже важливо при нинішньому зростанні цін) та моніторити енерговитрати в усіх (!) цих будівлях. Гарантійний термін на роботи - 10 років. Більше того, підрядник мав проводити верифікацію енерговитрат - і якщо щось пішло не так та економія не досягнута, вживати додаткові заходи.

Та це – якби все йшло за планом, а не абияк.

Що передбачено контрактами

В усіх закладах передбачена заміна вікон на енергоефективні та встановлення ІТП (індивідуальних теплових пунктів) та системи моніторингу енерговитрат – усі ці роботи мали бути виконані, дійсно, до початку опалювального сезону. І системи моніторингу мали з’явитися до 30.10.21 року. Обсяг робіт по школах фактично цим і обмежувався (у деяких закладах ще була передбачена заміна дверей). Утеплення стін не передбачене.

А от по дитсадках фронт робіт набагато більший, і навіть включно з супутніми роботами, які не стосуються енергозбереження. Розглянемо на прикладі багатостраждального дитсадка №11, який зараз і досі в ремонті та в який ми навідувалися і разом з депутатами, і разом з мером.

22.11.21. У дитсадку №11 триває утеплення стін - та послідовність виконання робіт порушена
22.11.21. У дитсадку №11 триває утеплення стін - та послідовність виконання робіт порушена

Обсяг робіт у ДНЗ №11:

  • заміна вікон – до 30.06.21;

  • заміна дверей – до 30.07.21;

  • повна заміна старих і застарілих однотрубних систем опалення на двотрубні системи (у тому числі заміна IТП), весь комплекс робіт (включно із заміною труб на поліпропіленові або металопластикові - до 30.09.21);

  • модернізація системи вентиляції (з рекуперацією тепла) – до 30.09.21;

  • встановлення системи моніторингу енерговитрат – до 30.10.21;

  • відновлення відмостки – до 30.08.21;

  • відновлення системи водопостачання і каналізації – до 30.09.21;

  • встановлення захисту від блискавки – до 30.11.21;

  • теплова ізоляція стін – із 10.06.21 до 30.04.22;

  • теплова ізоляція дахів, горищ – до 30.09.22.

22 листопада ТЪ вже втретє побував у зачиненому дитсадку №11, що якраз цього дня мав відчинитися після ремонту (відповідно до першого графіку, який представили батькам дітей). Але не відчинився.

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Новий термін завершення робіт — 26 листопада. Будівельники штукатурять фасад після утеплення, тим часом персонал садочка прибрав групи — і готується до прийому дітей. Ми поцікавилися: чи замінені в дитсадку труби опалення? Чи встановлений ІТП? Чи влаштована нова система вентиляції? Нічого такого немає. Як немає й по інших садочках — це підтвердив нам головний інженер департаменту освіти Микола Козир. Як виявилося, він сам був шокований, коли довідався про нову систему вентиляції — він наголошує: для цього треба переробляти всю електропроводку, адже існуюча мережа не витримає навантаження.

— Я приїхав. Побачив ці «сундуки» по 45 кг (систему вентиляції — ред.) — у мене волосся дибом! Сім «сундуків» потужністю по 3 кВт — це 20 з лишком кіловат. На дитсадок всього 50 кіловат, з них 30 споживає кухня. А мали зробити канальні, європейські, малопотужні. Треба так постаратися, щоб опаскудити таку потрібну справу! — обурюється Микола Козир.

Дитсадки «розкурочать» ще раз!

Додатки до договору свідчать, що будівельники мали розпочинати з внутрішніх робіт – натомість зовнішні (утеплення фасадів) розраховані на два роки. І так по всіх садочках. Та, за словами головного інженера, у жодному із дитсадків, які нині в ремонті, не ставили ні систему вентиляції, ні ІТП, не займалися заміною труб.

Наслідки термомодернізації у дитсадку №18, а ще ж попереду заміна труб!
Наслідки термомодернізації у дитсадку №18, а ще ж попереду заміна труб!

«Пєчаль» у тому, що при такій системі робіт, навіть якщо зачинені дитсадки й відчиняться після ремонту – навесні їх мають знову зачинити і «розкурочити» всередині — щоб виконати внутрішні роботи!

Про те, що порушена черговість виконання робіт, передбачена контрактом, каже й керівник під КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Микола Воловик (це служба, яка виконує технагляд):

- Є технологія виконання будівельних робіт, і є технологічна послідовність. Роботи повинні проводитися таким чином, щоб наступні не призводили до руйнування раніше зроблених. А у даному випадку ми бачимо, що технологія порушена. Вони роблять певні види робіт, які потім будуть руйнуватися — і знову залучатимуть підрядні організації для відновлення тієї ж теплоізоляції, - каже Микола Воловик.

Ну, як так «облажатися»?!

Конячка з весни чекає дітей у зачиненому дитсадку №18
Конячка з весни чекає дітей у зачиненому дитсадку №18

Враховуючи що в багатьох закладах роботи не починалися взагалі (у багатьох школах, медичних закладах), вражає і масштабність провалу.

У медичних закладах, де ремонти в рамках цього проєкту не розпочиналися, теж мали зробити усе, що й у дитсадках, включно з ізоляцією труб. Більше того, наприклад, у лікарні «Придніпровська» - ще й замінити старі батареї опалення!

Ми звернули увагу й на те, як планувалися роботи у корпусі лікарні «Кременчуцька», де розташоване інфекційне відділення. Так, контракти з підрядником з усіма додатками були підписані у вересні 2020 року — тоді вже півроку на коронавірус хворіли люди, відділення приймало таких пацієнтів. Тим не менш, його термомодернізацію (із заміною труб та всього іншого) запланували — як і інші лікарні — внутрішні роботи до жовтня 2021 року. Тобто ремонт під час епідемії, коли звільнити відділення фізично неможливо.


 

Отже, від самого початку графік виконання робіт — це фікція. Або, простими словами — брехня. На нашу думку, саме щоб приховати тотальне порушення строків реалізації проєкту ці договори й приховували від громади. Звісно, виконати такий фронт робіт одночасно на всіх 66 об’єктах – завдання не з легких, напевне, тому тендер розбили на два лоти. Тобто виграти могли дві компанії.

Та виграла одна компанія – азербайджанська «ММС «Арт-Проже». Відповідно, їй потрібно було принаймні 66 будівельних бригад – хоча б по одній на кожен об’єкт, щоб встигнути у строки. При цьому мати різних фахівців – і тих, що тягнуть нові труби, і тих, що міняють вікна. Багато робітників! Їх не знайшлося – і роботи підвисли. За словами представника компанії «ММС «Арт-Проже» Івана Вагнера, в компанії є 50 залучених робітників, які виконують роботи у Кременчуці. Про це він сказав 22 листопада під час виїзного засідання депутатських комісій з питань бюджету та освіти, відповідаючи на запитання депутата Олександра Роженка. Отже, менше, ніж по одному працівнику на один об'єкт(!)

І тут уже вражає бездіяльність замовника — КП КМЕК та його директора Вадима Качана. Бо про тотальну неготовність підрядника виконувати свої зобов'язання йому було відомо набагато раніше, ніж нам — як замовник це підприємство мало контролювати виконання робіт. . . При цьому обома контрактами з «ММС «Арт-Проже» передбачений щомісячні звіти підрядника про виконані роботи. Тобто уже після перших двох місяців, коли будівельники мляво колупалися у дитсадках, у замовника мало виникнути багато питань і претензії до виконавця — але (як ми уже писали раніше) фінансові претензії пред'явили лише 5 листопада, під тиском депутатів.

Але ми бачимо, що роботи затягуються на невизначений термін. Відповідно — і омріяна економія енергоресурсів теж. Ймовірно — і плата за кредитом, який не використовується (авансування склало 3 мільйони євро із 10). Зі свого боку, представник підрядника Іван Вагнер стверджує, що в 10 школах вже встановлені ІТП — і звинувачує замовника в тому, що не підписані та не оплачені акти виконаних робіт. Проте, як з'ясувалося під час виїзного засідання депкомісій, не узгоджена й остаточна ціна робіт — а вона, за підрахунками підрядника, вища, ніж за контрактом.

На даний час депутати ставлять питання про розірвання контракту з підрядником (зокрема, на цьому наполягає голова бюджетної комісії Олександр Плескун), про це говоритимуть на сесії 23 листопада.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: договір КМЕК термомодернізація ремонт
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Коментарі: 1

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1
ags:
Сьогодні, 17:49

Это ***, товарищи. Правда. Я не знаю, что написать и что можно делать. Про просрочку сроков в договоре есть пункты. Будут ли требовать уплату за просроченный период сдачи? Или весь ремонт завершится в срок на бумаге? Кто возглавит комиссию по приёмке этих ремонтов? Что если эта комиссия примет всё закрыв глаза, например, на отсутсвие ИТП? По сути, не только можно стребовать просрочку, а по суду можно стребовать все потери, которые понесёт город из-за невозможности экономить в этом отопительном сезоне. Будет ли этим заниматься КП КМЕК? Если действий нет, нужно требовать от мера его отставки за невыполнение своих полномочий. Если будет такой митинг собираться, обязательно пойду. *** уже бабки воровать!


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