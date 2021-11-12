Виконавцю робіт у зачинених дитсадках Кременчука виставили штрафні санкції на 7 млн грн

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 166 Коментарів: 1

Претензію склали лише 5 листопада, хоча графік виконання робіт азербайджанська компанія провалила набагато раніше, через що батьки збиралися на мітинги

Азербайджанській компанії «Арт Проже», яка займається термодернізацію дитсадків у Кременчуці, замовник робіт — «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) - виставив дві претензії на загальну суму штрафних санкцій 7 мільйонів гривень за зрив графіку робіт та неякісне виконання. Про це говорили на спільному засіданні бюджетної депутатської комісії та комісії з питань освіти 12 листопада.

Депутат Олександр Роженко зауважив, що претензія датована 5 листопада, хоча зрив графіку виконання робіт допущений набагато раніше, адже дитсадки після ремонтів мали запрацювати з початку навчального року. Натомість, нагадаємо, у місті зачинено 8 дитсадків через затяжні ремонти.

Депутатка Лариса Гориславець, проаналізувавши договори на технагляд за роботами, які оприлюдені у ProZorro, наголосила, що обсяги робіт з термомодернізації передбачені набагато більші, ніж заміна вікон (з улаштуванням відкосів) та утеплення стін. Зокрема, у дитсадку №18 передбачене встановлення ІТП, реконструкція системи опалення — але такі роботи не виконувалися. А це означає: навіть якщо розгромлений на даний час дитсадок (після заміни вікон) підремонтують та відкриють, то навесні його треба зачинити знову — на виконання усіх передбачених робіт. Нагадаємо, батьки дітей з дитсадка №18 навіть припустили, що дитсадок просто хочуть перепрофілювати і прийшли на мітинг з плакатами про рейдерське захоплення.

Депутат Денис Терещенко наполягав на розірванні договору з азербайджанською компанією «Арт Проже», яка зірвала виконання контракту.

Депутати вирішили зібратися 22 листопада на виїзне засідання — подивитися, як зараз йдуть роботи у зачинених дитсадках. Огляд пройде повторно у дитсадках №11,18, а також у дитсадку №25.

Також вони вимагають на сесії 23 листопада звіту про виконання проєкту з термомодернізації від замовника — КП КМЕК, від керівника робочої групи з термомодернізації — це перший віцемер Володимир Пелипенко, а також надання інформації про хід робіт від виконавця проєкту - компанії «Арт Проже». До речі, віцемер Пелипенко, який курирує проєкт, не з'являвся на жодному депутатському засіданні, де розглядали питання зриву графіків робіт.