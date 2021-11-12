На на автодорозі Київ-Кременчук п'яний водій «рецидивіст» зібрав 6 протоколів за раз

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 0

В нього вже забрали права за п'яне водіння, але це не зупинило чоловіка

11 листопада, близько 19.00, на автодорозі Київ-Кременчук-Дніпро, у селі Кагамлик, поліцейські зупинили 43-річного водія мотоцикла «ІЖ-Юпітер» за порушення правил дорожнього руху. Під час освідування його на стан сп’яніння «Драгер» показав 1,66 проміле алкоголю в крові.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на початку квітня цього року чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку та згідно рішення Глобинського районного суду був позбавлений права керування.

Поліцейські склали на водія 6 адміністративних протоколів:

за ч.2 ст.130 (Повторне керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння);

ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами);

ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, його експлуатація без номерного знаку);

ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія);

ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом);

ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



