На Полтавщині відзначили День сержанта Збройних Сил України

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Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки провели цей день на полігоні - виконували вправу контрольних стрільб

18 листопада відзначали День сержанта Збройних Сил України. Урочисте шикування з нагоди Дня сержанта Збройних Сил України особовий склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області провів на полігоні. Під час заходу керівний склад Полтавського обласного ТЦК та СП привітав підлеглих сержантів і старшин зі святом.

- Ви - зразок для солдатів і помічники офіцерів, – наголосив у ході виступу заступник обласного військового комісара полковник Юрій Фисун.

Сержантський склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області – це справжні професіонали. Це надійні та авторитетні лідери для своїх підлеглих. Професійний сержант – це фундамент армії, а формування професійного сержантського корпусу є пріоритетним напрямом розвитку та реформування Збройних сил України. Адже лідерські якості, знання, вміння, особистий приклад і професіоналізм кожного з вас — це запорука високої боєздатності та успішного виконання службових і бойових завдань.

Крім привітання кращих сержантів нагородили грамотами та подяками.