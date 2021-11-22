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Надзвичайні новини, Полтавщина

Впізнала попутниця: взяли під варту 29-річного підозрюваного в убивстві

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 39

 

Чоловіка розшукували майже три тижні

Сьогодні, 22 листопада, на залізничній станції «Миргород» (Південної залізниці) поліція затримала Віктора Руденка, підозрюваного у вбивстві 30-річної жінки, який намагався уникнути кримінальної відповідальності. Поліцейським допомогла інформація від жительки Полтавщини, яка побачила його в одному з вагонів потягу і впізнала. Про це повідомила пресслужба поліції.

Нагадаємо, 4 листопада у Миргородському районі, поряд зі станцією «Ромодан», місцеві жителі виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Опрацювавши отриману інформацію, слідчі заочно повідомили про підозру 29-річному мешканцю Харківської області та оголосили його у державний розшук.

 

Після отримання телефонного повідомлення про перебування розшукуваного в одному з потягів внутрішньообласного сполучення, на проміжну станцію скерували оперативних працівників та екіпажі сектору реагування патрульної поліції. Підозрюваного затримали під час стоянки поїзда.

Фігурантові вже вручили підозру у вчиненні умисного вбивства. За клопотанням слідчого, погодженим з прокуратурою, Миргородський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство розшук
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