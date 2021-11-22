Відключення світла в Кременчуці: кому доведеться сидіти при свічках 23 листопада

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«Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 відключать електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 світло відключать за адресами:

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: