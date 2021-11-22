У Кременчуці 47-річна жінка та 80-річний чоловік померли через COVID-19

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 1 076 Коментарів: 2

Сьогодні, 22 листопада, в Кременчуці зареєстрували 109 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 75 жінок віком від 18 до 87 років, 29 чоловіків віком від 25 до 82 років, три 17-річних підлітка та двоє немовлят: 13 діб та 10 місяців. Із них 98 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 11 - в інфекційних шпиталях, із них троє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 254 пацієнта. Одужало 228 пацієнтів.

На жаль, померли двоє: 47-річна жінка та 80-річний чоловік. Обоє невакциновані.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 15 493 випадки хвороби: одужало 11 300, померло 490.