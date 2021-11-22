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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Неймовірний камбек: поступаючись у дві шайби, «Кременчук» вириває перемогу над «Соколом»

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 14

 

Кременчуцька команда здолала суперника на їх території 

Сьогодні, 22 листопада, у Києві зустрілися два лідери сезону «Сокіл» та «Кременчук». Кременчуцька команда пропустивши дві шайби змогла здійснити неймовірний камбек. 

"Сокіл" - "Кременчук" 2:4 (0:0; 2:0; 0:4)

Шайби: 1:0 Павленко (Сисак, Андрущенко – більш.), 28:01. 2:0 Гончаренко (Давидов, Симчук), 32:16. 2:1 Гриценко (Грицких, Савченко – більш.), 41:33. 2:2 Григорян (Гриценко), 43:49. 2:3 Кошелєв (Серанов, Горлушко), 50:08. 2:4 Коробов (Денискін, Дубінін - більш.), 56:58.

Сокіл: Оганджанян (Кубрицький); Герцик – Мажуга, Хайруллов – Рибалко, Сисак – Алексєєв, Логач – Гончаренко; Єлісєєнко – Кузьменко – Міхнов (К), Рубан – Німенко (А) – Павленко, Андрущенко (А) – Симчук – Васильєв, Панченко – Смирнов – Давидов.

Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв – Григорян, Серанов – Ворона, Савицький – Савченко, Сеник; Коробов – Дубінін – Денискін, Грицких – Забавін – Гриценко, Горлушко – Нікулін – Хришпенц, Кошелєв – Сібілевич – Варава.

Перший період пройшов з невеликою кількість гольових моментів, найкращий з яких не реалізував Олексій Ворона, попавши шайбою у поперечину. Про це повідомляє пресслужба ХК Кременчук.

У другому ігровому відрізку кременчужани почали видалятися до штрафного боксу, що перетворилося у закинуту шайбу - на 29-й хвилині Олександр Павленко реалізував чисельну перевагу киян. За чотири хвилини першим голом у сезоні відзначився молодий форвард «Сокола» Денис Гончаренко.

На старті третього періоду «Кременчук» двічі відзначився у воротах Артура Оганджаняна, по голу на свій рахунок записали Тимур Гриценко (у більшості) та Давид Григорян. На 51-й хвилині Антон Кошелєв вивів «містян» уперед, а фінальний рахунок встановив Олександр Коробов, який закинув другу шайбу гостей у більшості.

Після 19 ігор підопічні Олександра Савицького набрали 27 очок та наздогнали у турнірній таблиці «Донбас».

Наступну гру «Кременчук» зіграє 24 листопада о 18:45 у Білій Церкві проти «барсів».

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл
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