У Полтаві підстрелили чоловіка

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21 листопада, близько 20.30, на вулиці Курчатова у Полтаві підстрелили чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

До відділу №1 Полтавського райуправління поліції звернувся 45-річний місцевий чоловік і повідомив, що під час конфлікту з невідомими він отримав тілесні ушкодження від пострілу.

Наразі слідчо-оперативна група встановила фігурантів конфлікту та вилучила пістолет. За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються в рамках досудового розслідування.