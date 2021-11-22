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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві підстрелили чоловіка

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 436

 

Той звернувся у поліцію

21 листопада, близько 20.30, на вулиці Курчатова у Полтаві підстрелили чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

До відділу №1 Полтавського райуправління поліції звернувся 45-річний місцевий чоловік і повідомив, що під час конфлікту з невідомими він отримав тілесні ушкодження від пострілу.

Наразі слідчо-оперативна група встановила фігурантів конфлікту та вилучила пістолет.  За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються в рамках досудового розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава стрілянина
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